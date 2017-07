Oliva, calidad y juventud

El Atlético Sanluqueño ha presentado a la última de las incorporaciones que han llegado para reforzar el equipo de Rafa Carrillo. Óscar Oliva se ha convertido en nuevo centrocampista verdiblanco y llega tras jugar el pasado curso en el San Fernando a las órdenes de Méndez. Es isleño, tiene 22 años y se ha formado como futbolista en las canteras del Cádiz y el Betis.

El futbolista comentó durante su presentación que "la pasada temporada pude seguir el trabajo de mi entrenador, Rafa Carrillo, ya que estaba también en Segunda B. Aunque el Sanluqueño finalmente no pudo conseguir la permanencia sí que se veía un buen trabajo y daba la sensación de que el equipo podía evitar el descenso". Además, no dudó al añadir: "Ese gran trabajo que realizó durante la segunda parte de la temporada pasada seguro que se refleja este año en la plantilla para que podamos conseguir el objetivo que tenemos marcado, subir".

El buen trabajo de la pasada temporada del míster seguro que se releja este año en buenos resultados"

Oliva tiene su primera prueba de fuego en el partido que los sanluqueños disputarán frente al Cádiz, en el que intentará convencer al técnico verdiblanco de que se merece estar en el once titular cada jornada.

Una plantilla en la que ya conoce a varios compañeros como Fran, Sergio Ceballos y Pepelu "con los que he coincidido en otras ocasiones. También conozco a otros jugadores, así que no creo que vaya a tener problemas en adaptarme al vestuario".

A pesar de su juventud, este medio dispone de experiencia en la Segunda B, categoría a la que quiere regresar. Así, Óscar Oliva agradeció a la entidad la oferta, "ya que me permite seguir jugando cerca de casa. El club me ha transmitido confianza y no me lo pensé cuando me llamaron. Tenía otras ofertas para continuar en Segunda B fuera de Andalucía, pero me he decantado por este proyecto porque quiero ayudar a que el Atlético Sanluqueño vuelva a conseguir el ascenso".

El joven jugador bromeaba también sobre el hecho de que este año volverá a vestir de verde y blanco: "Me sentó muy bien cuando estuve en la cantera del Real Betis".

Con esta nueva incorporación, el plantel de Rafa Carrillo gana en calidad y técnica, cualidades que necesitarán todos la próxima campaña en Tercera División para pelear por terminar en uno de los puestos altos de la clasificación que dan derecho a disputar la fase de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.