Pablo Barroso, preparado para debutar en El Puerto

Pablo Barroso ya ejerce como nuevo guardameta del Jerez Industrial. El joven portuense se muestra ilusionado y dispuesto a defender el portal blanquiazul en cuanto Jesús Mendoza lo estime oportuno.

El portero fue presentado ayer en Indoor Jerez por el directivo Juan Manuel Queijo, que agradeció al meta su predisposición para firmar por el club de la copa y la venencia. "Una vez más, la directiva ha hecho un esfuerzo para reforzar la plantilla de cara a continuar luchando por conseguir el objetivo que nos marcamos al principio de Liga, el ascenso, y hemos firmado a Pablo Barroso, un joven portero en el que tenemos depositadas muchas esperanzas. Le agradecemos lo fácil que nos lo ha puesto todo".

He aceptado esta oferta buscando los minutos que no tenía en el Guada, estoy a disposición del míster"

El meta, por su parte, admitió que "vengo a una entidad muy grande y en cuanto me ofrecieron la posibilidad de pertenecer a la plantilla tardé muy poco tiempo en darle el visto bueno".

Barroso se considera ante todo "un trabajador nato, muy compañero" y aspira a "aportar todo lo que me permite mi puesto, a jugar el mayor número de minutos posibles y, lógicamente, a dejar la portería cero. Estoy a disposición del míster, como si tengo que jugar ya en El Puerto".

Acaba de llegar y su primer reto es "esforzarme al máximo para intentar hacerme con la titularidad, aunque eso no es fácil. Intentaré darlo todo en cada entrenamiento para convencer al entrenador, que es el que tiene que decidir cada jornada".

El nuevo portero industrialista explica sobre su etapa en el Guadalcacín que "allí he estado muy a gusto pero siempre estaba a la sombra de Lebrón, que es un grandísimo portero y un gran compañero, he aprendido mucho de él, pero tenía pocas opciones de jugar. Esta temporada, por ejemplo, sólo había jugado un partido. Aquí vengo con ilusión y a intentar sumar el mayor número de minutos posibles".

Lleva pocos días entrenando con los que ya son sus nuevos compañeros y resalta que "me han recibido fenomenal, forman un grupo maravilloso. Además, ya tenía la suerte de conocer a algunos jugadores de la plantilla y todo me ha resultado más fácil. Me han recibido con los abrazos abiertos. Además, también conozco a Antonio Tejero, que es nuestro preparador físico".

El ascenso a estas alturas de la competición está complicado para el Jerez Industrial pero él es tiene fe en lograrlo. "Aquí, hay que ir partido a partido, no podemos pensar en qué puede pasar dentro de un mes o dos, tenemos que pensar en nosotros mismos, en hacer las cosas bien porque de ese modo seguro que devolvemos al equipo a la parte de arriba. El primer objetivo debe ser sacar un buen resultado ante el Recreativo Portuense y luego pensar en la siguiente cita pero no más allá".