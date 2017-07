Paco Borrego, otro fichaje de lujo para la defensa del XCD

Paco Borrego ya es nuevo jugador del Xerez CD. El central dio ayer el sí a Vicente Vargas, técnico azulino, y el Deportivo cierra otro fichaje de lujo para su zaga, que se une al de Dani Hedrera, presentado la pasada semana tras su paso por el Algeciras.

Francisco José Borrego Campos, nacido en Jerez el 6 de junio de 1986, cuenta con una amplia experiencia en categoría nacionales. Diestro, técnico y contundente se formó en los escalafones inferiores del Real Jaén pero muy joven se marchó a La Masia para probar suerte en el Barcelona. Permaneció bastantes temporadas en la entidad azulgrana y llegó a jugar en el Barça C. Allí tuvo como compañeros a futbolistas como Piqué o Cesc Fábregas.

Su pasó por el Barça le abrió las puertas de la selección española y fue internacional en las categorías sub 16, sub 17 (subcampeón del mundo en 2003 en Finlandia al perder frente a Brasil por 1-0 y con Fábregas como Bota de Oro y como mejor jugador del torneo) y sub 19.

Tras salir de Barcelona, Borrego regresó a Andalucía para enrolarse en las filas del Sevilla Atlético en Segunda B. Con apenas 20 años, no tuvo minutos y se marchó al Barbastro, también de Segunda B. Allí, jugó 15 partidos en media temporada.

Su paso por ese equipo aragonés le sirvió para firmar por el Huesca en Segunda B (07/08), conjunto con el que consiguió al siguiente ejercicio el ascenso a Segunda A.

Puso fin a su etapa en el combinado azulgrana en 2010 y emprendió su única aventura fuera de España. Se marchó hasta Chipre, al Doxa Katokopias en Primera. Salamanca, previo paso por el Elche de Juanma Lillo sin llegar a debutar por cambios en la dirección deportiva ilicitana, fue su siguiente parada en Segunda B (11/12), luego recaló en el San Fernando CD (12/14), Mérida (15/16) y Badajoz la pasada temporada, conjunto con el que logró el ascenso a Segunda B. Las lesiones le lastraron y no pudo aportar todo lo que en el club pacense esperaban de él.

El defensa jerezano será presentado mañana, a las once y media, en Indoor Jerez por Vicente Vargas, que ya está dando los últimos retoques a un plantel que ya cuenta con prácticamente todas las fichas de mayores de 23 años cubiertas y que está a la espera del sí de José Vega para continuar y de la decisión de Polaco, que es la más complicada de todas.

El centrocampista se lo está pensando porque tiene otras ofertas después de haber realizado una notable temporada y una buena fase de ascenso a Segunda División B con el Olímpic de Xátiva, que se ha quedado a las puertas del ascenso. El Écija fue el equipo que logró dar el salto de categoría al derrotar a los valencianos en la final.