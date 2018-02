Paco Cala quiere un Jerez Industrial "protagonista"

Paco Cala quiere un Jerez Industrial que sea protagonista en los partidos, que lleve el peso y el caudal ofensivo. Esa es la filosofía que el técnico lebrijano pretende implantar en el cuadro industrialista aunque en su presentación ayer como nuevo técnico blanquiazul argumentó que a estas alturas de temporada no conviene cambiar muchas cosas de las que han funcionado hasta ahora. El técnico ha firmado hasta final de temporada con opción a otra y viene acompañado de Antonio Ramón González como preparador físico.

Cala explicó que no tenía pensado entrenar este año por cuestiones laborales y, de hecho, ha tenido ofertas pero sin llegar a sentarse con nadie hasta el ofrecimiento del Jerez Industrial. "Siempre le he tenido una gran simpatía y cuando recibí la llamada hice una cosa que no había hecho en todo este tiempo, sentarme a hablar con los directivos. Me han enchufado una ilusión importante y considero que no es el sitio ni la categoría donde se merece estar".

Algo se ha hecho bien cuando el equipo lleva ahí arriba toda la temporada, no hay que hacer cambios drásticos"Nuestra idea es tener mucha asociación, tenemos un campo que es una maravilla para intentar crear juego"

El técnico de Lebrija explicó que "quien me conoce sabe cómo juegan mis equipos" y señaló que "habrá partidos que no me van a gustar" argumentando que tendrá que amoldarse a la plantilla aunque sin renunciar a su estilo. "Ahora lo más importante es que al futbolista le llegue muy clara y nítida la información que le dé y a partir de ahí intentar competir al máximo porque queda lo más importante".

Con Juan Pedro Ramos al mando, el Jerez Industrial ha estado siempre entre los cuatro primeros, por lo que "algo habrán hecho bien cuando llevan ahí toda la temporada. Eso es lo positivo que hay que coger. Cuando coges a un equipo a estas alturas y está entre los cuatro primeros no hay que dar un cambio drástico sino coger lo mejor que se ha hecho e incorporarle matices importantes sobre tu filosofía e idea de juego. Si vemos que la información es excesiva y no lo vamos a coger por no tener los jugadores que a lo mejor tendría para mi idea de juego pues estaremos para el bien del equipo independientemente de lo que al entrenador le guste. A partir de ahí, se necesita tiempo y nosotros no lo tenemos porque además venimos de dos salidas complicadas perdidas que a priori se podían ganar y anímicamente tenemos que remontar a la gente porque el domingo tenemos un partido superimportante".

Así las cosas, "nuestra idea es tener mucha asociación con el balón porque además tenemos un estadio que es una maravilla. Vengo del campo del Antoniano, donde intentamos el ascenso dos años y al final lo conseguimos pero en un campito estrecho. Este campo es una maravilla para intentar crear, tener amplitud de juego, para que el futbolista se divierta. A partir de ahí, ya veremos lo que tenemos en la plantilla y de lo que sea capaz de transmitir porque al final puedes tener mucha idea pero si no lo transmites y el futbolista no lo capta. Desde ayer, ellos ya se han dado cuenta, ojalá desde el domingo tenga que decir que estos tres entrenamientos les han influido a los jugadores pero es complicado".

El nuevo técnico tampoco descarta realizar algunos retoques en la plantilla para reforzar al equipo. "Estamos en fase experimental. He visto ya desde el primer día que nos pueden faltar cosas: un delantero que pueda competir el puesto y sitios en concreto de la zona de equilibrio que le puede faltar al equipo, lo iremos viendo con el tiempo; también el tema de la portería, que ya habíamos hablado del tema de Álex García. Vamos a intentar exprimir lo que ya tenemos, que al estar terceros se han hecho cosas buenas y a partir de ahí veremos qué nos falta para competir llegado el caso en unas eliminatorias que van a ser terribles".