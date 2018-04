Paco Cala, "indignado" con el arbitraje en El Torno

El Jerez Industrial intenta pasar página a la derrota en El Torno y se centra ya en el choque del próximo domingo contra el San José Obrero aunque Paco Cala, técnico industrialista, mostraba su enfado a la conclusión del encuentro contra el conjunto de la pedanía jerezana al entender que el árbitro Tirado Pantoja perjudicó a su equipo: "Estoy indignado".

En efecto, Cala relataba una serie de errores del colegiado, argumentando que la jugada que origina el empate se produce en un saque de esquina que no era tal y una falta previa a las manos de Manolo que el colegiado convirtió en el penalti que le valió a Yerai para empatar. Además, reclama una falta a Iván Asencio antes de la contra que acaba en el 3-2, jugada que también entiende que debió ser anulada por fuera de juego.

"Estos árbitros no salen de estas categorías porque en campos difíciles no dan un puñetazo en la mesa"

Así se explicaba el técnico tras el partido: "Ha habido un par de córners que no son y el linier los ha dado pero independientemente de eso ha estado todo el partido pitándonos faltas en contra y nos ha ido minando la moral del equipo. El tercer gol ha sido fuera de juego claro, el línea iba a levantar la bandera, ha seguido y han marcado el tercero. Y en la jugada del penalti hay agarrón y viene de un córner inexistente, lo ha visto todo el mundo. A Manolo lo empujan", aseveraba.

El técnico también lamentaba las numerosas ocasiones que fallaron sus jugadores, incluidos los tres lanzamientos al palo. "Tuvimos ocasiones para terminar con el partido, los palos de Jesús Vega, Juni y Álex han sido ocasiones para meterles el tercero y el cuarto y sentenciar y en estos campos tiene que ser así porque si no al final entre el árbitro y la afición que aprieta meten al rival en el partido y al final nos hemos metido dos goles". De esta forma, "teníamos claro que había que meter el tercero porque ellos iban a tener vida en los últimos minutos y así ha sido. Hemos fallado y al final te pasa factura".

Además de esas jugadas puntuales, Cala se quejaba de que el árbitro fue sacando a sus jugadores del partido a base de faltas: "El árbitro se vio presionado, todo el mundo diciéndole cosas y al final tiró por ahí. Ellos también hicieron muchas faltas y a nosotros no nos pitaba prácticamente ninguna; a ellos todas. Estos árbitros no salen de estas categorías por esto, porque en los campos difíciles no son capaces de pegar un puñetazo en la mesa".

Al margen de la derrota, el Industrial salió de El Torno con dos expulsados y Parra lesionado: "Salimos perjudicados por todas partes, pero no puedo reprocharle nada al equipo porque se partió la cara, no dejamos de mirar a la portería contraria y nos podíamos haber puesto 1-3 o 1-4 y sentenciar. El fútbol es así".

Según el presidente del club, Pedro Garrido, había un acuerdo con El Torno para que no jugase Orellana y Piti, jugadores que comenzaron la temporada en el Industrial. Cala opina que el club "tiene que tomar nota de esto porque este tipo de equipos te pide jugadores y después mira cómo se comportan, te dicen que no juegan, luego sí juegan y además provocan con lo cual el club tiene que tomar nota de cara al futuro".

Con la derrota en El Torno y el empate del Chiclana, la distancia se queda en cinco puntos sobre el quinto clasificado. "Dentro de lo malo, el San Fernando empató en Chiclana y la semana que viene hay un Roteña-Chiclana y nosotros tendremos en casa una oportunidad de sacarles puntos a uno de los dos o a los dos. Puede ser un partido clave pero el de El Torno también lo veíamos así porque la idea era darlo todo por finiquitado la semana que viene y al final la desgracia ha hecho que no nos podamos llevar los puntos a casa".

El domingo, otro derbi local, en este caso contra el San José Obrero, que lucha por evitar el descenso. Para el técnico industrialista a estas alturas de temporada "los equipos se están jugando la vida, será complicado y tendremos que solventarlo de la mejor manera posible. Si ellos se están jugando algo, imagínate nosotros".