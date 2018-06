Paco Cala "Esto pasa por estar toda la semana calentando en las redes sociales"

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, señaló como clave en el partido de ayer la expulsión de Álex en el minuto 43 de la primera mitad, cuando los blanquiazules ganaban 0-1, y lamentó los incidentes que motivaron la suspensión del partido, la invasión de campo de aficionados locales, de los que culpó a "los que se han llevado toda la semana calentando el partido en las redes sociales", aludiendo al entrenador y algunos futbolistas del Bazán, que hablaron sin tapujos de preparar una 'encerrona'.

Paco Cala explicó que "teníamos el partido muy controlado hasta la expulsión de Álex, creo que ahí ha estado la clave del partido porque Álex era muy importante en este partido, es un futbolista que domina muy bien el juego aéreo y luego ellos, con el dominio de balón que tienen, intentando hacer gol y crear espacios, han ido desgastando a nuestros jugadores, teníamos uno menos y no podíamos presionar arriba. Hemos estado muy juntitos, hemos tenido muchos problemas durante el partido: Dani Castro ha ido aflojando por la varicela que ha tenido durante la semana, Selu ya no podía con el hombro, Yuni también estaba sobrecargado... Hemos intentado ir refrescando al equipo, yo he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido haciendo cambios, intentando parar el juego, pero al final nos han marcado, el tercero en fuera de juego clarísimo, una jugada muy dudosa. Ahora vamos a ver, faltan diez minutos más el descuento que según nos dicen van a ser siete u ocho minutos y probablemente sea a puerta a cerrada si el árbitro pone todo lo que realmente ha pasado, lo que tiene que poner, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Nos han dado una segunda oportunidad y vamos a tratar de aprovecharla".

De los lamentables incidentes que motivaron la suspensión, el preparador industrialista dijo que "han marcado el tercer gol, nosotros hemos ido a reclamarle al linier el fuera de juego, han ido dos o tres al línea y ¿qué ha pasado? Que han invadido el campo dos o tres aficionados y se han encarado con los futbolistas nuestros, y los dos o tres futbolistas nuestros es normal, son gente caliente, no deben de hacerlo pero han reaccionado, han ido a quitar al público de enmedio y es una invasión clarísima de campo y eso debe tenerlo en cuenta el Comité de Competición".

Clave fue para el entrenador lebrijano la roja a Álex aunque ahora hay que pensar en la reanudación: "Está claro, el fútbol es así, nos ha condicionado todo el partido la expulsión, sé que once contra once no nos hubieran ganado, lo tengo bastante claro, y más el futbolista que nos ha quitado, que es clave para nosotros. Y aparte ahora, hubiera terminado el partido y nos hubiéramos ido llorando para Jerez; ahora nos dado una segunda oportunidad, probablemente tengamos que jugar diecisiete, dieciocho minutos y probablemente con un jugador menos nada más porque a ellos también le van a expulsar un jugador, y probablemente a puerta cerrada. Con lo cual, esos dieciocho minutos nos pueden dar la vida".

Hasta la expulsión, el Industrial tenía más o menos controlado el partido pero en la segunda mitad, con uno menos, ya fue otra historia: "Al equipo lo ha desarbolado el árbitro con muchas faltas, a nosotros no nos ha pitado casi ninguna falta, y no hemos podido tener el control del juego en la segunda parte con ese futbolista menos nos tenían sometidos y aparte, teníamos tocados a son jugadores importantes como Yuni, sobrecargado, Morlán estaba muy cansado y lo tuvimos que quitar, con lo que íbamos perdiendo el juego aéreo. Al final, el rival se metió con ese gol, el segundo gol fue clave, más que el primero, y se ha ido metiendo, se ha ido metiendo".

El ambiente estaba siendo el esperado hasta que algunos aficionados locales lo echaron todo al traste y para Paco Cala habí unos culpables muy claros: "Lo que ha pasado al final, entrar estos aficionados, pasa por estar toda la semana calentando en las redes sociales, calentando y calentando. No se dan cuenta los que empiezan a hacer cosas con las redes sociales, no se dan cuenta y al final quienes lo sufren son los que están en el campo y se pelean, se pelean entre jugadores, entre una afición y otra porque están toda la semana picando, picando y picando. Y a esos son los que hay que intentar multar o castigar de alguna manera porque al final lo sufrimos todos nosotros".

Ahora, el Industrial estará muy pendiente de la decisión de Competición: "Vamos a alegar que ha habido invasión de campo contra nuestros futbolistas, ahora el Comité que decida. Pero está claro que nuestros futbolistas han sido provocados y el delegado federativo así me lo ha dicho, me ha dicho que todo ha venido provocado por una pequeña invasión de campo que ha habido contra nuestros futbolistas y eso se tiene que llevar al orden. Si hay un artículo ahí en el reglamento es donde hay que verlo y aplicarlo".