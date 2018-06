Paco Castillo, director deportivo del Guada

El Club Deportivo Guadalcacín, tras el adiós del técnico Alberto Vázquez el pasado sábado después de no haber llegado a un acuerdo para renovar, ha movido ficha. Ayer, anunció que el ex jugador Paco Castillo regresa a la entidad para ocupar el cargo de director deportivo.

El defensa colgó las botas en mayo de 2016 después de cuatro campañas en la entidad en un partido disputado en el Fernández Marchán ante el Arcos y rindiendo a un gran nivel. Muy querido por la afición por su carisma y entrega, fue uno de los grandes protagonistas del ascenso a Tercera División, y se autodefine como "un apasionado del fútbol".

Con 36 años, a pesar de encontrarse en plena forma, el central jerezano optó por colgar las botas porque "ha llegado el momento de la retirada, ese que no queremos afrontar ningún jugador, pero antes de que el fútbol me retire a mí, yo me retiro y eso que es mi pasión y mi vida".

Como futbolista pasó por diferentes equipos de la provincia, tuvo ofertas hasta de Segunda División B pero nunca quiso abandonar Jerez. Comenzó en el Xerez B y después militó en el Rota, Jerez Industrial, Portuense, Sanluqueño, Chiclana, Roteña, Puerto Real Y Guadalcacín.

En el Guada dejó huella y no ha dudado en aceptar la oferta que le han realizado cuando un club al que le está agradecido y quiere se lo ha pedido. Será el encargado de la contratación del nuevo entrenador y también de confeccionar junto al nuevo técnico la plantilla de cara a la próxima temporada, que será la quinta consecutiva en Tercera.

Castillo ya se ha puesto manos a la obra y tiene sobre la mesa bastantes ofrecimientos, aunque también tiene sus preferencias y la elección la tendrá que plantear a una junta directiva encantada con él por haber aceptado un reto tan complicado y con tan escasos recursos, ya que el presupuesto del Guada seguirá siendo uno de los más bajos del Grupo X de Tercera el próximo curso.

Entre los candidatos, ya hay algunos descartados y se han unido otros nombres. La opción de Romerito ha perdido enteros, lo mismo que la de Jero Osorio, mientras que siguen sonando con fuerza el de Jesús Mendoza, que no ha renovado por el Antoniano, y de Aguilocho, Balón.