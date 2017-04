Parada: "Estamos más vivos que nunca"

José Parada, centrocampista del Atlético Sanluqueño, está siendo pieza fundamental en la reacción de La Lety, que encara las cuatro últimas jornadas de Liga con la ilusión y la esperanza de conseguir la permanencia en la categoría. Para ello, el Atleti ha de recortar los cuatro puntos que le separan de la promoción de permanencia o, más complicado, los siete con respecto a la salvación matemática.

Sea como fuere, los futbolistas del club verdiblanco apuestan por seguir peleando como en la segunda vuelta y José Parada explica que "estamos luchando por salir de ahí abajo pero sí que es verdad que esta semana hemos visto un poco la luz, porque después de perder en San Fernando y perder también en casa otra vez, fueron dos derrotas consecutivas que nos dolieron".

7Goles. Con el de Marbella, Parada suma siete tantos y es el máximo artillero del Atlético Sanluqueño

Cuando pintaban bastos en Marbella, después de dos derrotas seguidas y en campo de un aspirante al play-off de ascenso, el Atleti dio la cara y se adjudicó tres puntos vitales con un gol de Parada: "Sí, sinceramente los dos partidos que perdimos desde mi punto de vista no los merecimos perder. Contra el Cartagena al menos empatar y en San Fernando ellos realizaron solamente un tiro en todo el partido. Quieras o no te vas dolorido pero sabíamos que en cualquier momento iba a llegar la victoria porque estábamos haciendo bien el trabajo, en esos dos partidos tuvimos mala suerte".

A cuatro jornadas del final de Liga, el margen de error se ha reducido tras caer con Cartagena y San Fernando: "Por supuesto, el margen de error es ya casi nulo. Llevamos mucho tiempo no teniendo apenas margen, porque perdiendo un partido prácticamente los rivales directos se iban otra vez si ganaban. Lo que nos está pesando ahora mismo en la primera vuelta, conseguimos siete puntos y cuando llegó el míster llegamos a once, pero sinceramente eso es lo que nos está perjudicando. Pero nosotros seguimos partido a partido, cada partido es una oportunidad nueva para reengancharnos. Por eso esta semana es vital, además de que es un enfrentamiento directo y el Marbella va al campo del Extremadura, y la jornada siguiente Jaén y Extremadura se enfrentan entre sí".

A cuatro puntos de la promoción y a cuatro jornadas del final, los futbolistas verdiblancos miran tanto el calendario como la clasificación: "Sí, nosotros hablamos que es mejor ni mirarlo, centrarnos en el próximo partido que tenemos y ya está, dar el máximo de nosotros, que todo depende de nosotros, porque si al final nosotros no ganamos, da igual lo que hagan los demás. Entonces, nos tenemos que preocupar de nosotros mismos e intentar sacar los tres puntos".

Jaén, Murcia, Extremadura y Villanovense son los cuatro próximos rivales del Atleti, dos adversarios que buscan la permanencia y otros dos que pelean por meterse en el play-off de ascenso: "Ya prácticamente todos se juegan algo, y cualquier equipo que se la esté jugando, tanto para ascender como para no descender, de los cuatro partidos querrían jugar tres en casa y eso nosotros no lo tenemos a favor en este momento. Sí que es verdad que nos enfrentamos con rivales directos y complicados, que se están jugando algo, pero nosotros sabemos y estamos luchando durante toda la temporada para llegar vivos hasta el último momento y eso es lo que nosotros deseamos, llegar vivos y aquí estamos, más vivos que nunca como se suele decir".

Vivitos y coleando y apostando por la permanencia, como un Parada que es optimista en cuanto a las posibilidades de salvación del Sanluqueño: "Sí, por supuesto. Bastante optimista porque al ver el rendimiento del equipo en la segunda vuelta ha sido espectacular, ahí están los puntos y la clasificación de la segunda vuelta, creo que somos quintos o sextos en la segunda vuelta. Lo que ha penalizado ha sido la primera vuelta, una desventaja de 14 puntos sobre la salvación era casi inalcanzable y ahora la tenemos a cuatro puntos. Nosotros vamos partido a partido y ya está, miramos el siguiente y a ganar, que es lo que nos importa".

Parada es consciente de que a falta de cuatro jornadas, la promoción es mucho más asequible que una permanencia que está a siete puntos: "Si nos podemos salvar automáticamente, mucho mejor. Pero dadas las circunstancias, la puntuación de los equipos y el corte de la salvación, ahora mismo faltando 12 puntos es complicado, es más factible jugar la promoción. Pero nosotros vamos partido a partido porque si no ganamos este domingo, no podemos hacer cuentas. Lo más importante es sumar los tres puntos del domingo y ya luego habrá tiempo de pensar en el siguiente".

Personalmente, el centrocampista verdiblanco está en un buen momento de juego, aportando goles tras ganarse la confianza de Rafa Carrillo, entrenador del Atleti: "Sí, es verdad que me he visto afectado positivamente. La primera vuelta empecé jugando con Juan, luego de buenas a primeras no volví a jugar, creo que me llevé cinco partidos sin jugar y luego fui entrando y saliendo. Ahora mismo tengo la continuidad que me ha dado el míster y gracias a eso estoy rindiendo mejor, incluso metiendo goles", hasta el punto de que, con siete tantos, es el máximo artillero del equipo.

Natural de Sanlúcar, Parada está en contacto con la afición verdiblanca, que está volcada con el equipo: "La afición desde la segunda vuelta ha visto el cambio de actitud del equipo tras hacer una primera vuelta desastrosa, y la afición siempre está con nosotros, tanto en la primera vuelta como en la segunda. Nos está apoyando partido tras partido y sí que es verdad que están ilusionados por salvarnos". El domingo de nuevo la marea verdiblanca será fundamental en El Palmar y Parada apunta que "creo que no hace falta ni hacer llamamiento porque la afición que tenemos es espectacular y de las mejores de Segunda B: dándole tan poco, que te den tanto es digno de admiración".