Partido para ser ambiciosos

El Xerez Deportivo FC debe ser ambicioso hoy, a partir de las doce de la mañana, en el Javier López de Valverde. Es un equipo que aspira a lo máximo y debe salir a por todas y no especular frente a la Olímpica. Los azulinos no han vivido una nada semana fácil tras el revés del pasado domingo en Chapín ante una Roteña también en los puestos complicados de la clasificación con su empate a cero, Juan Antonio ha admitido sus errores y ahora los que deben demostrar que están capacitados para mejorar y revertir la situación actual en la tabla son los futbolistas, unos jugadores de los que todo el mundo espera que ofrezcan mucho más.

El conjunto xerecista está a dos puntos de Xerez CD y del Estrella San Agustín, que en estos momentos pelean por la tercera plaza que puede permitir dar el salto de categoría en función de lo que haga el Ceuta en Tercera, y a tres del Salerm Puente Genil, que es segundo con 45 puntos, y no puede permitirse el lujo de volver a tropezar.

Caballero y Herrera no se recuperan y Olmo es novedad en la lista junto a Álvaro y Moreno

Para esta cita, el XDFC no puede contar con efectivos importantes. David Orihuela vio la quinta tarjeta amarilla ante los rojillos y se pierde este encuentro por sanción, mientras que Biri, Caballero y Pedro Herrera no viajan por lesión. El extremo se ha unido a la lista a última hora. El pasado viernes ya no entrenó y ayer no se encontraba en condiciones de viajar, mientras que los otros dos futbolistas ya arrastraban molestias desde el principio de semana y el entrenador isleño intuía que no iba a poder contar con ninguno de los dos. Además, tampoco estarán en tierras onubeses Goma, ya a punto de volver, y los lesionados de larga duración Regalí y Juanma Barba.

Con las bajas de Orihuela, Biri y Caballero, Sánchez Franzón se va a ver obligado a retocar el once inicial mucho más de lo que en un principio pretendía, ya que los tres jugadores fueron titulares frente a la UD Roteña en Chapín.

El puesto de Orihuela en la medular será para Antonio Moreno, que se tendrá que encargar de canalizar el jeugo, mientras que Cuenca tiene todos los números en su haber para suplir a Caballero y en la banda derecha tendrá que improvisar o bien con Álex Padilla o cambiando de posición a Barba, en un principio llamado a acompañar a Moreno en el centro. Tamayo y Guille también repetirán en ataque. En la portería no hay ni la más mínima duda, Edu Villegas, que durante la semana ha pedido unión a todas las partes para lograr el ascenso, saldrá de inicio y la defensa, una línea que está cumpliendo, también será la misma de la pasada jornada, con Antonio en el lateral derecho, Borja Perea y Joaqui como centrales y Adri Domínguez en el flanco izquierdo.

En la lista de convocados hay tres cambios respecto a la del pasado fin de semana, entran Álvaro Ramírez, Moreno y Enrique Olmo, que regresa a una lista justo cuatro meses después y es la primera con Juan Antonio por culpa de las lesiones. El azulino no juega desde que el pasado 23 de octubre lo hizo de titular en la jornada novena ante al Lora, en un partido que su equipo perdio 0-1 ante el Lora y todavía con el argentino Dani Pendín en el banquillo.

La convocatoria la componen Edu Villegas, Iván Ares, Joaqui, Borja Perea, Antonio, Álvaro Ramírez, Benítez, Adri Domíguez, Álex Padilla, Enrique Olmo, Moreno, Copero, Barba, Cuenca, Javi Tamayo y Guille.

En Valverde, el partido ha levantado bastante expectación y la directiva de la Olímpica ha hecho un llamamiento a la afición para que los jugadores se sientan arropadas. En puestos de descenso pero a cuatro puntos del Rota, que marca la salvación, los de Martínez Gámez creen que aún es posible conservar una categoría que, curiosamente, lograron la pasada temporada en el último partido de Liga con un triunfo ante un Xerez Deportivo ya ascendido.