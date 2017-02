Partido a priori fácil para el Toyota Nimauto

El Xerez Toyota Nimauto regresa al pabellón Ruiz-Mateos con el objetivo de sumar tres puntos como local. Los azulinos reciben a las doce del mediodía al CD Gádor FS, un equipo que tiene en alerta a Juan Carlos Gálvez, pues a pesar de que el entrenador xerecista sabe que el rival se encuentra en zona de descenso "no ha perdido en las tres últimas jornadas. Hay que hacer las cosas bien y estar concentrados o será muy complicado ganar los tres puntos".

Después de la victoria frente al Victoria Kent, el equipo ha afrontado la semana con aires renovados y eso, según el técnico xerecista, es importante porque "desde el momento en que llegué quería que los jugadores no tuviesen presión por el resultado. Por su trabajo se han ganado el derecho a disfrutar. La presión de la competición no podía superar la de disfrutar de este deporte. La victoria supuso un paso pero el fútbol sala no tiene memoria y desde el lunes hemos trabajado muy bien para intentar ganar delante de nuestra afición".

Entrada gratuita para los aficionados que acudan con un kilo de alimento no perecedero

Hoy, además, se produce el debut de Juan Carlos Gálvez en el Ruiz-Mateos, un día en el que espera conseguir "un buen resultado y que nuestros aficionados se vayan contentos con la entrega y el juego del equipo. Desde que terminó el partido ante el Victoria Kent ya se piensa en ese día sabiendo que muchas personas estarán en la grada deseando lo mejor para mí y el equipo. Tengo muchas ganas de disfrutar de ese ambiente de fútbol sala que se vive cada partido en nuestra casa".

El preparador espera que su equipo siga en la misma línea que ha mantenido durante la temporada siendo "trabajador, intenso y sobretodo inconformista. Tenemos que imponer nuestro juego porque si jugamos a lo que quiere el rival será más complicado ganar. Espero un partido intenso, donde el equipo que imponga su estilo de juego tendrá ventaja de cara al resultado final".

Para este fin de semana, el Xerez Toyota Nimauto recupera a hombres que durante las últimas semanas han causado baja y que permitirá al técnico confeccionar la convocatoria "con todos los jugadores de la primera plantilla. Tan solo Morro y Mario son bajas pero seguro que los doce jugadores que estén el domingo darán todo para conseguir otra victoria que nos mantenga en esos puestos altos en la tabla clasificatoria".

En este encuentro, correspondiente a la 20ª jornada del Grupo V de Segunda B, el conjunto jerezano no quiere dejar pasar la ocasión de aportar su pequeño granito de arena a la sociedad y por ello todos los aficionados que deseen acudir al encuentro podrán acceder al recinto deportivo de manera gratuita aportando un kilo de alimentos no perecederos que irán destinados a la Bolsa de Caridad San Juan Bautista de la Hermandad de la Coronación de Espinas.