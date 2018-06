Pecci llama a la afición

La gran campaña cuajada por el Bazán tiene como artífice un nombre propio, el de Jesús Cruz Pecci. Se trata del entrenador que ha alimentado a lo largo de la temporada con ilusión de los bazaneros, que ha conseguido un bloque casi insuperable y que mantiene todas las ganas del mundo en la primera eliminatoria ante el Jerez Industrial, en la que de momento vencen los jerezanos gracias al 1-0 cosechado en la ida por los blanquiazules en el Campo de La Juventud.

Jesús Pecci, ante el partido de este mediodía en San Fernnado, es claro al señalar que "tenemos que llenar Sacramento sí o sí" porque "resulta necesario que la afición sea más que nunca el jugador número 12 y meta el gol que necesitamos para poder pasar a la final".

Y es que un 1-0 valdría a los bazaneros por haber quedado primeros en la clasificación. La intención del equipo de Pecci no es otra que la de comenzar el choque con un ritmo trepidante y evitar sorpresas. "El equipo está muy mentalizado de lo que ha de hacer y además he visto a los chavales con una dosis importante de ilusión en estos días, lo que me llena de esperanza", afirma el técnico.

Para el entrenador del Bazán "ya es un logro haber hecho lo que hemos realizado, una gran temporada que podríamos ratificar en estas dos eliminatorias que nos restan, Nadie daba un duro por nosotros y mire dónde estamos", sentencia.

De todas maneras, "nuestras armas son la ilusión y las ganas con las que afrontamos el choque de vuelta ante un gran rival, con capacidad para doblegar a cualquier equipo. Por ello estaremos al doscientos por cien, como mínimo", enfatiza.

El Bazán cuenta ya las horas del partido de Sacramento porque se puede hacer historia y Jesús Pecci es consciente de ello. "Pero tengo que quitar presión a los jugadores porque la presión y los nervios son compañeros de viaje que solamente entorpecen el trabajo. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo durante toda la temporada, ni más ni menos, porque las cosas han salido con esa fórmula a pedir de boca. Estoy convencido de que se seguirá agrandando la campaña", matiza el entrenador bazanero.