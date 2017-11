Pedro Herrera se enfrenta a su pasado

Pedro Herrera volverá a reencontrarse con el Jerez Industrial, club en el que militó en dos etapas distintas, una primera con Carlos Fontana en el banquillo y la segunda en la campaña 2012/2013, en Primera Andaluza, siendo 'pichichi' de la categoría, lo que le dio la oportunidad de fichar por el Xerez Deportivo FC, club al que perteneció hasta la pasada temporada.

El delantero milita ahora en el Recreativo Portuense, equipo que entrena Juanjo Durán, que también pasó por las filas del Jerez Industrial en su etapa como jugador.

Pedro Herrera tenía casi decidido abandonar la práctica activa del fútbol cuando curiosamente recibió la llamada de Juan Pedro Ramos para que se enrolara en el proyecto industrialista y, en cierta medida, fue quien le hizo cambiar de opinión. "Juan Pedro me llamó, quería que volviese al Jerez Industrial pero yo tenía decidido que lo dejaba este año. Entonces, me dijo una cosa que me hizo recapacitar. Me dijo que él se tuvo que retirar del fútbol antes de tiempo por una lesión y que no sabía lo que estaba haciendo, que posteriormente me iba a arrepentir. Lo pensé y llevaba razón. Al final, me llamó Juanjo y acepté ir al Recreativo Portuense. Me supo mal por Juan Pedro, porque en parte gracias a él, a lo que me dijo, sigo jugando, pero estoy viviendo en El Puerto, tengo casa aquí y me gustaba la idea de jugar en el Recreativo Portuense".

El delantero está contento en el club: "No tenemos exigencias esta temporada, hay una plantilla muy joven y la idea es asentar al equipo este año y la temporada que viene apostar por algo más. Nos está costando ganar partidos pero a los rivales también les cuesta ganarnos. Llevamos tres victorias y siete empates y estamos en una posición media en la tabla".

El futbolista empezó jugando en banda, una posición que no es la habitual, pero con la lesión de Rafi Cruz lleva ya dos semanas actuando como delantero y su primer gol, en el tiempo de descuento, sirvió para que el Recre Portuense empatase en casa ante el Vejer hace unos días. "Siempre es bueno para un delantero hacer goles porque te sirve para coger confianza", precisa.

En cuanto a su equipo, comenta que "tenemos una plantilla joven pero hay jugadores con mucha calidad. Juanjo es un entrenador al que le gusta tener el balón, no dar pelotazos y tenemos jugadores para hacer ese fútbol. Luego, los entrenamientos son amenos. Creo que tiene un buen futuro y que poco a poco irá cogiendo experiencia".

Si el Recreativo Portuense no tiene exigencias, todo lo contrario le ocurre al Jerez Industrial. "Es un club que me trató muy bien y guardo buenos recuerdos. Por solera e historia tiene que estar en otra categoría pero por circunstancias y por culpa de Ricardo García, que ha sido la persona que más daño ha hecho al fútbol en Jerez, está así".