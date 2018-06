Pedrosa y el infortunio

Toda una vida deportiva que llegará a su término a final de temporada cuando Honda y Dani Pedrosa separen sus caminos. 18 años ha estado el piloto catalán al abrigo de la marca japonesa, los últimos trece en MotoGP. Pedrosa, ganador de dos mundiales en 250cc y uno en 125cc, se va sin lograr el sueño de ser campeón del Mundo de MotoGP. Estuvo muy cerca en 2010, pero una caída que le provocó una fractura de clavícula en Motegi a falta de cinco grandes premios chafó su objetivo. Anduvo cerca en 2012, donde también se tuvo que conformar con el subcampeonato, que repitió en 2007, y en 2008, 2009 y 2013 fue tercero.

Tras el anuncio de que no seguirá, el de Castellar del Vallés mostró su parecer y explicó cuándo informará sobre su futuro. Mediante un comunicado, afirmó que el GP de Catalunya será el escenario en el que anuncie sus planes. "Después de haber anunciado el fin de mi relación con HRC al acabar este año, me gustaría comunicar que con motivo del Gran Premio de Montmeló daré nueva información sobre mi futuro", afirmaba el catalán. "Una vez más, quiero agradecer de corazón a HRC todos estos años de éxitos personales y profesionales a su lado y por haber respetado siempre mis prioridades y mis decisiones", asegura el piloto, quien recalca que ambos han salido beneficiados "de una de las relaciones laborales más fructíferas del campeonato del mundo de MotoGP".

¿Y cuál es el futuro que se le presenta a Pedrosa? El todavía piloto de Honda no tiene muchas opciones, ya que quedan pocos asientos libres para la temporada 2019. Ducati ha renovado a Dovizioso y ayer mismo confirmó a Petrucci como segundo de a bordo; en Yamaha, Rossi y Viñales están renovados; en Suzuki, Álex Rins tiene sitio asegurado y las quinielas apuntan a que Mir le acompañará aunque no es aún oficial. En Aprilia, Aleix Espargaró y Iannone tienen asientos reservados y KTM ha apostado por Zarco y Pol Espargaró. Dentro de la estructura Honda, Nakagami acaba contrato con LCR este año, al igual que Lüthi en el Marc VDS. Y la Ducati -queda alguna plaza en las satélites- no parece la moto que mejor le va a las características del menudo piloto catalán.