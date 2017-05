Pedrosa "Soy un afortunado"

Dieciséis años consecutivos ganando carreras -superando inclusoa Valentino Rossi- y siempre haciendo podio en Jerez... ¿Alguien da más? Puede ser que Dani Pedrosa no haya ganado nunca un Mundial de MotoGP y que el motociclismo esté en deuda con el de Sabadell, pero lo que está claro es que el piloto de Repsol Honda, ganador ayer en el GP de España, tiene motivos para estar "contento". "Es algo difícil de conseguir y es algo que te hace sentir muy bien por dentro", reconocía ayer el menudo piloto catalán, quien agradeció "a todos los que me han ayudado a conseguir estas victorias. "Me siento muy afortunado por ser el ganador en la carrera 3.000 del Mundial y estar al lado de Doohan y Ángel Nieto en los rankings. Aunque sólo es un número redondo, pero es bonito",

Aún más, Pedrosa destacaba que durante la carrera "he disfrutado muchísimo en esta pista maravillosa y con esta afición; he disfrutado mucho de las sensaciones que he tenido con la moto y con el equipo", reconociendo que habían "trabajado súper bien y los neumáticos también". "Estoy contento, aunque quizás hoy en carrera no tenía las sensaciones perfectas con la pista más caliente y he tenido que escoger el neumático duro de delante", concluyó el catalán.

En cuanto a la carrera, el de Repsol Honda analizaba la prueba: "Tenía bastante movimiento delante, se me cerraba, pero hemos podido manejar la situación y he sacado diferencia al principio ya que he visto que me iba rápido y no he querido quemar el neumático trasero, ya que tenía el medio y sabía que Marc llevaba el duro y he mantenido la diferencia intentando rodar más tranquilo y luego tener un ritmo constante". "Cuando he pasado la línea de meta -añade- esa vuelta sí que ha sido dura porque se me ha disparado el corazón, he empezado a saltar por las gradas y ahí he sufrido mucho más que en la carrera".

Las condiciones en carrera, reconoce Pedrosa, "fueron un poco críticas, era difícil apretar y hemos cambiado un poco la moto desde la mañana a la carrera, quizás era un poco más difícil pilotarla y he cometido dos o tres errores, una vez me he salido de la pista por milímetros y he tenido que cortar bastante porque era en recta y me he tenido que recomponer para volver a coger el ritmo", matizando que "aparte de eso y algún error más ha sido bastante positivo".

Sobre el rendimiento de las Yamaha de Viñales y Valentino Rossi, Pedrosa no se quiso pronunciar, aunque comentó que "sí ha sorprendido un poco el rendimiento en un circuito en el que siempre han sido favoritas".