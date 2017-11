Pegada recuperada (0-4)

Juan Pedro Ramos: "Necesitábamos un punto de inflexión así después de las dos derrotas"

Juan Pedro Ramos estaba muy satisfecho del rendimiento que dieron los suyos en un campo tan difícil como el del Villamartín: “Veníamos de perder dos partidos y con sensaciones malas y necesitábamos un punto de inflexión y un resultado como éste. No era la plaza más adecuada porque ellos se hacen fuertes en su campo pero ha salido todo a pedir de boca. Estoy contento con la actitud de los jugadores, con el resultado, ha vuelto la puntería de cara a gol y satisfecho por todo eso”. El técnico le ha pedido a su equipo más personalidad en los momentos difíciles y antes del choque comentó que ahora era cuando quería ver a su equipo: “Les pido personalidad en los momentos difíciles y hoy -ayer para el lector- hemos sufrido poco. Hemos marcado pronto y con el 0-2 y tras la expulsión el equipo ha mostrado solidez y luego, diez contra diez, hemos sido superiores, en ningún momento nos han generado ocasiones, sólo tiros lejanos”, manifestó.

La expulsión de Morlán la vio así: “Yo veo al jugador del Villamartín dar dos patadas sin intención de jugar previas y Morlán protegiendo el balón de espaldas al contrario. El árbitro ha interpretado que le ha dado un codazo pero yo no lo he visto así. Entiendo que podía haber tomado cualquier decisión, amonestar a los dos con amarillas, expulsar a ambos y al final ha sido una amarilla para el del Villamartín y la roja a Morlán. Los árbitros se equivocan, hay que respetar su decisión”. Independientemente de esa acción, “el árbitro creo que ha estado bien, ellos se han quejado bastante pero no ha habido acciones polémicas, ni penaltis claros ni fueras de juego clamorosos. No es que nos haya beneficiado ni perjudicado, es una decisión que ha tomado y no hay que darle más vueltas”. En lo que no está de acuerdo Juan Pedro es en que hubiera agresión de Morlán: “Agresión no creo que vaya a poner en el acta porque no la ha habido. He visto a Morlán protegiendo el balón, que además ha recibido dos patadas fuertes, y a lo mejor al proteger, un jugador de la altura de Morlán al abrir los brazos protegiendo el balón puede que le haya dado en la cara pero en ningún momento ha habido intención de agredir o golpear, ha sido un lance del juego. No he visto maldad en ninguna acción, ni en ellos ni en nosotros”.

El Jerez Industrial dejó la portería a cero después de encajar seis goles en los dos últimos partidos: “Es uno de los puntos más felices del partido, no solamente mantener la portería a cero sino que ante jugadores como Chesco, Sierra, Iván Asencio... que no nos hayan creado ocasiones tiene mérito”.

Al técnico le gustó su equipo en la primera mitad pero en la segunda vio dos versiones: “Ha habido dos períodos, uno donde no hemos estado bien, defendiendo muy cerca de nuestra área y perdiendo muy pronto el balón y luego los últimos quince minutos donde se ha visto que físicamente estábamos mejor y hemos tenido ocasiones para alguna ocasión más”.

La próxima semana se juega contra El Torno, pero aún no se sabe dónde. Chapín parece descartado (el Xerez DFC ya ha anunciado que se va a Rota) pero Juan Pedro no lo descarta aún: “Sigo pensando en que vamos a jugar en Chapín, a nosotros no nos han comunicado nada. Coincidí con gente del ayuntamiento el sábado y me dijeron que todavía no había nada oficial. Para todos sería un premio jugar allí y deportivamente nos interesa porque El Torno está habituado a jugar en un campo pequeño aunque en fútbol nunca se sabe”.