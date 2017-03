"Pensaremos en nosotros"

El seleccionador nacional español, Julen Lopetegui, no piensa que los jugadores vayan a salir relajados en el amistoso contra Francia pensando en los duelos importantes que tendrán en sus clubes en las semanas siguientes. Lo que empiezan a jugarse los clubes a partir de ahora, con los campeonatos de Liga entrando en su recta final y muchos de ellos inmersos en los cuartos de final de la Champions, es una amenaza para la concentración y la intensidad de los internacionales.

"Quien piense eso es que no los conoce. Yo no tengo dudas de que en el momento en que se pongan la camiseta saldrán al cien por cien, como no puede ser de otra manera. El partido es suficientemente importante y bonito para que así sea. En otro caso también lo harían", señaló.

Algo molesto porque le hicieran esa pregunta, Lopetegui aseguró que sus jugadores son "tremendamente profesionales y están comprometidos con la selección española".

El seleccionador aseguró que España no cambiará sus señas de identidad y, en particular, con un plan para frenar a la estrella del equipo galo, el delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

"Vamos a jugar pensando en nosotros. Tenemos mucho respeto por Francia, pero lo más importante es mantener el estilo, nuestro fútbol", señaló el técnico nacido en Asteasu. "Siempre afrontamos el partido con la máxima confianza. Somos conscientes de la fuerza de Francia, pero tenemos nuestra oportunidad y podemos jugar bien", señaló.

También alabó el seleccionador a la nueva promesa del fútbol francés, el delantero del Mónaco Kylian Mbappe. No obstante, el guipuzcaono cree que España tendrá que vigilar al grupo entero, pues Deschamps tiene a sus órdenes a gran parte de los mejores jugadores de Europa. "Mbappe es un jugador muy bueno, pero Francia tiene otros muchos muy buenos. Tiene que trabajar y mejorar como todos. Es joven, tiene la técnica y el físico, pero ya veremos".

Sobre el hecho de que durante el partido de esta noche se probará la asistencia arbitral con vídeo, Lopetegui aplaudió la aportación de los avances tecnológicos en la medida adecuada. "La tecnología es bienvenida, pero aplicada en las dosis justas para que no pierda frescura e interés".