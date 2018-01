Pepe Masegosa "Tenemos la necesidad de jugar ya y ganar"

"Estamos muy motivados para el partido ante la Olímpica porque, evidentemente, después de las derrotas en Coria y El Viso tenemos una necesidad inmediata de jugar y de ganar". Así resume Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, el estado de su plantilla de cara la cita frente a la Valverdeña de mañana en Chapín.

Después de una semana dura, en la que a los xerecistas les han llovido las críticas, llega la hora de volver a demostrar que el equipo está fuerte y preparado para lograr el ascenso. De entrada, el técnico azulino no quiere oír hablar de partido trampa ante los onubenses: "Partidos trampa los hay por muchos motivos y uno de ellos puede ser porque lleguemos a la cita relajados, porque creamos que lo tengamos todo hecho y el rival te pueda llevar a engaño, ya que con poco nombre puede ser capaz de mucho. Un partido trampa no puede ser el que tenemos que jugar este fin de semana después de perder en El Viso. Ahora, tenemos la necesidad de ganar, estamos con las orejas hacia arriba, sabemos la tensión que tenemos que meterle al partido desde el principio".

Masegosa sabe que la afición está enfadada por los últimos resultados fuera de casa pero también considera que "la grada va a estar animando a muerte como siempre, en eso no tengo ninguna duda y creo que los futbolistas tampoco. Percibimos que la gente quiere más, percibimos que todo el entorno y todo lo que es el club quiere y necesita un poco más pero de ahí a que haya un divorcio afición/plantilla... No lo veo así, no veo esa situación para nada. Creo que siempre hemos recibido el apoyo de la afición y una de las cosas importantes de esta afición es que tiene mucho recorrido y sabe que en el fútbol lo principal es brindarle apoyo a los suyos porque son los que tienen que ganar los partidos".

Ante el Algabeño, el sevillano se quejó del estado del césped de Chapín. De cara a este partido espera lo mejor. "Creo que va a estar muy bien, el jueves lo estaba. Necesitamos el campo bien porque necesitamos llevar el peso del partido. Para llevar el peso de las acciones lo tenemos más fácil si el campo está bien, ya que beneficia al que quiere que haya continuidad en el juego. Entiendo también que tenemos futbolistas con unas características para jugar en campos buenos y que cuando el campo es malo y pequeño sufren más porque sus características no son esas. Ahí, hacen lo que pueden, su implicación es espectacular pero no pueden rendir igual. Tenemos un amplio número de jugadores para un campo bueno y va siendo hora de que Chapín esté bien. Empezamos la Liga en unas condiciones regulares, hubo una resiembra a finales de octubre y creo que se está acercando la hora de la verdad y la hora de decir que el terreno de juego está bien para hacer nuestro juego".

Además, el XDFC ha hecho de Chapín un fortín y en la segunda vuelta quiere mantener los mismos registros que en la primera: "Por supuesto que nuestra intención es seguir igual, seguir ganando. De todos modos, eso no quiere decir que durante todo el partido el contrario no se pueda ni asomar por nuestra portería porque sería infravalorar a todos los rivales. Intento que los jugadores entiendan la importancia que tiene este partido y que tengan claro que nuestra idea es jugar el mayor tiempo posible en campo contrario e intentar circular rápido el balón. Ahí influye el tema del campo porque no vamos a cambiar muchas cosas. En casa los resultados están ahí y lo que vamos a hacer es intentar corregir los errores".

Los jugadores han ido recuperado la moral y las sensaciones a medida que ha ido pasando la semana y ahora "estamos impacientes, llevamos desde el domingo queriendo jugar este partido. Estamos con muchas ganas de borrar la última imagen que dio el equipo, eso sólo se consigue entrenando y jugando. Toca salir a sentir lo que sentimos cuando jugamos en Chapín. Insisto, veo que la gente tiene ganas de borrar la imagen, está entrenando muy intenso".

Por último, valoró de forma positiva el fichaje de Heredia: "Tiene condiciones que le vienen bien al equipo, habilidad, regate, conducción vertical y buena finalización, tiene gol. Viene bien pero necesita adaptarse a un equipo que lo está haciendo bien, que tiene jugadores que están respondiendo, que es un bloque que es segundo a dos puntos del líder y que ha estado prácticamente todas las jornadas en ascenso. Va a ser un jugador importante pero hay que darle también su sitio a la gente que está. De inicio, no creo que salga si todo va normal pero durante el partido seguro que tiene minutos".