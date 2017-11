Pepe Masegosa no quiere confianzas ante el penúltimo

El Xerez DFC, líder del Grupo I de División de Honor, recibe al Ciudad Jardín, penúltimo clasificado con cinco puntos, en el Puntas Vela. El partido lo debe sacar adelante sin problemas si se tienen en cuenta las diferencias tanto de potencial como de puntos -quince- entre unos y otros pero Pepe Masegosa, técnico del cuadro azulino, se muestra cauto y no quiere exceso de confianzas en sus jugadores.

El preparador xerecista admite que el choque en Rota ante el cuadro cordobés va a ser "distinto a todos los que venimos disputando en casa. Es algo distinto a todo lo que venimos haciendo y lo que espero, evidentemente, es salir con la máxima actitud que estamos teniendo, y sufrir lo menos posible con todos estos cambios que se van a dar en cuanto al escenario, al desplazamiento y demás. Estamos en una buena línea, los jugadores están muy mentalizados de que esto es muy largo y, por lo tanto, dentro de esta monotonía a la que nos lleva la competición, es un partido más. Tenemos nuevos retos y lo que tenemos claro todos es que vamos a intentar ganar".

El rival ha dado dos sorpresas grandes en las últimas jornadas y eso puede cambiarles la dinámica que tenían" Valoro de forma positiva los cinco puntos al cuarto pero es pronto y no podemos pretender no sufrir en toda la Liga"

El equipo azulino es líder y la confianza que le genera ese primer puesto la valora de forma positiva un Masegosa que, de todos modos, tampoco quiere sorpresas ni relajación: "La confianza es necesaria para todo porque sin confianza no se puede jugar un partido de fútbol pero sí que es verdad que un exceso de confianza o una confianza equilibrada puede no beneficiar, hay muy poco margen entre una cosa y otra. Es algo que hay que saber gestionarlo, lo mismo que una excitación ante un partido debe ser la justa y necesaria. Considero que en ese aspecto estamos bastante bien y eso es extremadamente importante en el deporte. Para conseguir escalar peldaños, cada semana nos marcamos un reto diferente. Si hace unas semanas nos marcamos el reto de la actitud, la de la semana pasada fue la de las salidas defensivas porque queríamos no empezar perdiendo y lo conseguimos, de cara a esta jornada buscaremos uno nuevo reto. Esa es la fórmula que venimos aplicando y realizando para crecer como equipo, es una buena fórmula, es un reto accesible. Luego, queda lo más complicado, conseguirlo en el terreno de juego ante un rival que también tiene sus armas".

Tras nueve jornadas de Liga disputadas, la parte alta de la clasificación está bastante ajustada con tres equipos en un punto y los rivales están aguantando el fuerte ritmo que ha impuesto el XDFC en el arranque de la competición. Masegosa resalta en ese sentido que "es cierto, pero hay que tener en cuenta que los equipos que están ahora mismo ahí arriba con nosotros son equipos recién descendidos de Tercera o que han estado hace poco en esa categoría. El Conil estaba en Tercera hace dos años, el Antoniano, el Coria y el San Roque también y tienen un nivel muy parecido. Me parece algo normal".

A lo que le dio valor es a la distancia que le sacan al cuarto. "La pasada temporada en esta categoría ascendieron tres equipos y luego también subió el Ciudad de Lucena por los ascensos a Segunda B. En estos momentos lo importante es mantener esta distancia con el cuarto clasificado, que ahora mismo es de cinco puntos. La cifra no es definitiva pero sí importante. Valoro mucho esa ventaja sobre el cuarto. Como digo siempre, no podemos pretender no querer sufrir nada, todos los equipos juegan, todos se refuerzan, todos tienen ilusión, todos tienen actitud, todos quieren ganar. Esto es largo pero haciendo un análisis nuestro estamos en una buena línea".

Del Ciudad Jardín "no tengo demasiada información pero por lo poco que he visto ha dado dos grandes sorpresas si miramos lo que venían haciendo. Ganó su primer partido y empató con el Coria. Son resultados que pueden cambiar un poco toda la dinámica anterior que tenían. Volvemos a lo de las semanas anteriores, tenemos que centrarnos en nosotros más que en otros problemas que nos puedan distraer, no podemos tener exceso de confianza, tenemos que tener la misma actitud, la misma seriedad atrás".

Masegosa, por último, agradeció a la Roteña "que nos haya dejado el campo, que está espectacular, nos puede venir bien a nuestro juego, acertamos de pleno".