Pérez Herrera, más lejos

Lo normal es que se produzcan algunas salidas, aunque será el nuevo preparador el que tenga la última palabra sobre la continuidad o no de los jugadores que el pasado curso no lograron el ascenso a Tercera.

En cuanto a la configuración de la plantilla, el Xerez DFC aún no ha negociado con ninguno de los jugadores. Villegas está pendiente de la contratación del entrenador para comenzar a conversar con los que han sido sus compañeros hasta el final de campaña. Muchos de ellos -Tamayo, Guille, Orihuela, Padilla o Pedro Herrera- le acompañaron el pasado jueves en su rueda de prensa de despedida.

Las tres ofertas que manejan le seducen, cada una por un motivo diferente, y está apurando al máximo su decisión para no equivocarse. Por un lado, se siente agradecido al Arcos por el trato que ha recibido y la gran temporada que ha realizado, quiere entrenar en Segunda B y de ahí su predisposición a negociar con el San Fernando y también le seduce la idea de entrenar en su ciudad y liderar un proyecto que tiene como objetivo también estar en categoría nacional cuanto antes.

El San Fernando está por la labor de echar el resto y en las próximas horas podría cerrar un acuerdo con el todavía preparador del Arcos, que no tiene previsto aceptar la propuesta de renovación que también le ha realizado la entidad serrana.

Edu Villegas, flamante director deportivo del Xerez DFC, tiene trabajo por delante. José Manuel Pérez Herrera, uno de los técnicos con los que estaba negociando y muy del agrado de la afición azulina, se aleja. El jerezano, que lleva disputadas tres fases de ascenso a Segunda B de forma consecutiva, dos con el Atlético Sanluqueño y la última con el Arcos, está a un paso de cumplir su gran aspiración de poder entrenar en Segunda División B.

Orúe no colaborará con la parcela deportiva del XDFC

'Xerecistas, Jugamos Todos', candidatura que ganó el pasado día 8 las elecciones del Xerez Deportivo FC con Rafael Coca al frente y que tomará posesión el próximo viernes 23, ha emitido un comunicado en el que anuncia que Carlos Orúe no asesorará al mandatario azulino tal y como se había anunciado. La nota de prensa dice textualmente: "Ante los rumores que le han situado en diferentes parcelas del área deportiva del Xerez Deportivo, Carlos Orúe -que iba a ser opinador en temas deportivos de Rafael Coca, tal y como apuntó el próximo presidente en la presentación de la candidatura 'Xerecistas, Jugamos Todos'- quiere dejar claro que no va a desempeñar ninguna labor en el club". Mientras tanto, su nombre sí que ha aparecido ligado al Xerez Deportivo para gestionar la cantera que 'Afición Xerecista' pretende poner en marcha para la próxima temporada. Vicente Vargas, director deportivo azulino, y Orúe han mantenido una conversación en la que el jerezano no vio mal la propuesta que pretenden poner en marcha ni tampoco su posible participación en la misma.