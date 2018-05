Permanencia matemática

El Guadalcacín FSF seguirá la próxima temporada en Primera División, la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. El equipo jerezano, que hoy juega en Leganés, certificó la permanencia ayer gracias a la derrota del Soto del Real ante el Universidad de Alicante. Las madrileñas, las únicas que podían alcanzar en la clasificación a las de Andrés Sánchez, cayeron 0-5 frente a las alicantinas y se convierten en el tercer y último equipo que pierde la categoría después de los descensos ya consumados de Cádiz y Cidade As Burgas.

A falta de dos jornadas, el Guadalcacín -que tiene pendiente el partido de hoy- mantiene sus siete puntos de ventaja sobre las sotorrealeñas, por lo que matemáticamente están ya salvadas.

Y salvadas saltarán a la cancha las pupilas de Andrés Sánchez ante un Leganés que está situado dos puestos por encima de las guadalcacileñas.

La expedición jerezana partió a las doce de la pasada noche rumbo a Leganés con las siguientes jugadoras: Lorena, Ogalla, Pepa, Desi, Julia, Marín, Trini, Carla, Lucía, Flavia, Caridad y Patricia.

El técnico del Guadalcacín, Andrés Sánchez, hablaba así en la previa del rival: "El Leganés es un equipo que se caracteriza por su condición física y por tener jugadoras técnicamente muy buenas. Defienden en zona alta, apretando mucho el balón y haciendo repliegues intensivos; tienen un alto grado de finalización y no se las piensan a la hora de disparar a portería. Es un equipo que le ganó a Burela, con lo que ello significa, con jugadoras desequilibrantes en el uno contra uno. En su cancha es muy muy difícil de ganar y aunque no se juega gana no querrá seguir perdiendo en su casa. Según la progresión que llevaba debía estar mucho más arriba de donde está, pero ha tenido un bajón de juego aunque aún así es un equipo muy complicado porque tiene un equilibrio muy alto defensa-ataque".

chihiro tanaka, a prueba.La jugadora nipona Chihiro Tanaka se encuentra a prueba en el Guadalcacín FSF. La futbolista, internacional con Japón, seguirá entrenando hasta final de temporada.