'Petrosian' pone el broche en el Premio Cadimar

Miles de aficionados disfrutaron ayer del cierre del primer ciclo de carreras de caballos en la playa de Sanlúcar, con cuatro emocionantes carreras que dejan varios nombres propios: el primero, el de la amazona Lucía Gelabert, que ganó el Premio Vitaldent y suma tres victorias en otros tantos días de este primer ciclo; también brilló con luz propia el portugués Marino Gomes, que hizo doblete ayer imponiéndose en el Memorial Eduardo Olgado y en el Premio Cadimar -la llegada más ajustada de la jornada-, con lo que iguala con dos victorias en este primer ciclo con Ricardo Sousa e Ignacio Melgarejo, campeón mundial amateur (FEGENRI) que se adjudicaba el Premio V Centenario de la Circunnavegación I Vuelta al Mundo.

En la primera carrera de esta tercera jornada, Memorial Eduardo Olgado Guillén, la distancia (2.000 metros) acabó pasando factura a 'Cassiope Bareliere', que tras la salida adelantó a 'Ciriaco' y pareció querer escaparse pero 'Khalaas' no le dejó, haciendo de enganche con los otros tres caballos, porque de los seis previstos 'Orange Run' no llegó a tomar la salida. Con mucha playa por delante, el ejemplar montado por Ricardo Sousa se mantuvo en cabeza el primer kilómetro, cuando se le echaron encima 'Khalaas', 'Ciriaco', 'Reggie' y 'Orange Run', progresando el primero por la arena y el segundo por la orilla.

'Cassiope Bareliere' acusó el esfuerzo realizado y quedó rezagado, con los otros cuatro caballos galopando alineados durante un trecho hasta que 'Ciriaco' impuso un rimo imposible de seguir para sus rivales, entrando vencedor el caballo de la cuadra Marbella montado por el portugués Marino Gomes con ventaja sobre 'Khalaas' y Borja Fayos, llegando luego 'Rischiatutto', que ganó el sprint final a 'Reggie'.La segunda carrera, Premio Vitaldent, arrancó sin uno de los favoritos ya que 'Indiano', al igual que le sucedió en la primera jornada, no entró en los cajones de salida. Segundo el año pasado en el Gran Premio, el ejemplar de El Potro Club se quedó en blanco en este primer ciclo y fue 'Valle de Toranzo' el que marcó el paso tras darse la salida de la prueba amateur -amazonas y gentlemen- para velocistas (1.400 metros). 'Charlie's Friend', 'Itoobebboss' y 'Boristocracy' pronto se pusieron a su zaga, quedando el sprint entre 'Valle de Toranzo', 'Charlie's Friend' e 'Itoobebboss': el caballo montado por Lucía Gelabert ganó terreno por el interior y aguantó la reaccion de 'Valle de Toranzo', llegando con enorme ventaja a la línea de meta, con lo que la amazona sumaba su tercera victoria en otros tantos días del primer ciclo.

La cuarta prueba, Premio V Centenario de la Circunnavegación I Vuelta al Mundo, arrancó finalmente con nueve caballos, ya que 'Mercenary' y 'Mattatyaru' no se presentaron en los cajones de salida, y fue una llegada ajustada ya que el segundo puesto tuvo que decidirse por la foto finish. 'Janto' y 'Daniela', los favoritos, hicieron buenos los pronósticos al colocarse en cabeza en la salida y el caballo de la cuadra Duque de Alburquerque, montado por Ignacio Melgarejo, se mantuvo en cabeza con solvencia y holgura, entrando claramente vencedor en la meta y dejando el segundo puesto para que 'Air Nyger' y 'Nova Valorem' se pelearan entre ellos. Así, Melgarejo sumaba su segunda victoria en este primer ciclo sanluqueño, igualando con dos victorias al también luso Ricardo Sousa.

También se colocó con dos victorias el portugués Marino Gomes, que cerró la jornada de ayer como la abrió: adjudicándose el triunfo, el más ajustado de la tarde con tres caballos entrando juntos. El primer ciclo lo cerró el Premio Cadimar Mercedes Benz, que arrancó con dos bajas: 'Innuendo' no se presentó y 'That's Tu Much' no entró en los cajones. Con 1.700 metros por delante, 'Balio' se puso en cabeza seguido de 'Cote Match' y 'Brisas Canarias' y 'Tara's Quest' algo más atrás. Luego, 'Chemichope' trató de unirse a la pelea y la carrera se abrió, con varios purasangres galopando juntos. 'Balio' parecía adelantarse y 'Chemichope' lo intentaba por fuera, 'Cote Match' quería acelerar y 'Petrosian' se colocaba por fuera: fue una llegada ajustadísima, tan igualada como emocionante, en la que 'Petrosian' impuso su tranco, poniendo colofón a un brillante primer ciclo de temporada de carreras en la playa de Sanlúcar, que volverá a albergar el mayor espectáculo de las playas del sur en dos semanas.