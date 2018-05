Piñero "El equipo que esté más enchufado se llevará el gato al agua"

Una de las gratas noticias para Paco Cala es la total recuperación de David Piñero, pichichi del equipo la pasada temporada y que ha pasado un calvario con las lesiones en la presente, especialmente con el tobillo. Con él a tope, el ataque industrialista gana una pieza más.

El delantero admite que todo lo que le ha sucedido esta temporada "me sirve para aprender. Estás fuera, ves a tus compañeros y te hace valorar más las cosas. Si después de sentir el pinchazo contra el Villamartín hubiera parado un par de semanas quizá no estaríamos hablando de una lesión de cinco meses parado porque no me habría lesionado el tobillo. Nunca se sabe y de estas situaciones se aprende. Vengo con el triple de ilusión que antes porque ahora valoro más todo, cada minuto en el campo, intento disfrutar y trabajar al máximo para jugar lo que estime el míster".

Piñero quiere ser "importante" en la fase de ascenso. "Está claro, yo espero que me salgan las cosas bien y ser importante pero no sólo haciendo goles sino asistiendo y trabajando del modo que sea, en definitiva ayudar al equipo lo máximo posible".

Con el técnico, cree que el favorito es el Bazán: "Sobre el papel sí porque ellos han quedado primeros y nosotros cuartos pero luego en el campo es totalmente diferente, esto es una eliminatoria y no la liga, el equipo que más enchufado y más acertado esté será el que se lleve el gato al agua".

Los dos partidos de liga contra los isleños deben servir de referencia para saber cómo hay que hacer las cosas. "En la ida fueron superiores pero en la vuelta, que no jugué pero sí estuve en la grada, fue un partido muy igualado, les pusimos las cosas muy difíciles y apenas nos crearon ocasiones. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada pero la podemos sacar adelante".

El punta del Jerez Industrial apuesta por preocuparse lo menos posible del rival y centrarse en el trabajo que deberán desarrollar en los dos partidos. "Tenemos bastante confianza en nosotros mismos y nos daba igual el rival que nos pudiera tocar. Afrontamos la eliminatoria con muchísima ilusión y ganas. Llevábamos dos o tres semanas deseando ya que acabara la liga para afrontar esta fase de ascenso", comentaba.

Lo que todos tienen claro y es una idea que el míster quiere que se graben a fuego en la memoria es que la eliminatoria es a 180 minutos y, muy probablemente, se decidirá en Sacramento. "Es lo que nos dice el míster, no son 90 minutos sino 180 y es importante en el primer partido dejar la portería a cero. A mí me gusta meter los máximos goles posibles y jugar al ataque pero está claro que hay que afrontar la eliminatoria como lo que es, a 180 minutos".

Desde la llegada de Paco Cala, el Jerez Industrial mejoró en defensa aunque los últimos resultados adversos con la clasificación ya conseguida hayan estropeado la media. "Atrás estamos muy bien, muy sólidos, la defensa nos transmite muchísima tranquilidad y seguridad y luego arriba tenemos bastante pólvora. Haciendo lo que tenemos que hacer estoy seguro de que las vamos a tener, con un poco de suerte porque también influye".