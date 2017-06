Piñero, un jugador "interesante"

El presidente del Antoniano, Juan Antonio Romero 'Nene', considera que David Piñero, delantero que tiene un año más firmado en el Jerez Industrial y que en los últimos días se ha vinculado al club lebrijano, es un futbolista "interesante" aunque señala que la entidad que preside no se ha puesto en contacto con el jugador "porque tenemos unas buenas relaciones con el Jerez Industrial" y tras la marcha de Jesús Mendoza al club sevillano existe "un pacto no escrito de no tocar" jugadores entre clubes amigos. Aún así, apunta que "otra cosa es que el el jugador quiera salir de su equipo. Es un futbolista interesante, Jesús (Mendoza) me ha hablado de él y creo que hay otros equipos interesados en su fichaje".

El dirigente del Antoniano precisa que "como hacen todos los clubes, nosotros buscamos futbolistas por todos lados pero tenemos un código ético y con los clubes con los que tenemos una gran amistad, como ocurre con el Jerez Industrial, intentamos no tocarles futbolistas. Ese fue mi compromiso con Pedro Garrido". "Luego, si después el futbolista insiste mucho, entonces sería para valorar pero no porque hasta ahora haya un interés del Antoniano". Y es que Juan Antonio romero da su "palabra de honor" de que no ha hablado con el futbolista del Jerez Industrial. "Hablo por mí y por el club, desconozco si en un momento dado Jesús Mendoza le ha podido comentar algo. Pero yo doy mi palabra de honor de que nosotros no hemos hablado con el jugador". "Mendoza -prosigue- me habló de él y también de Quintero pero le dije que el compromiso que hay con el Industrial es de no tocar jugadores, máxime cuando Jesús se ha venido con nosotros teniendo el compromiso de seguir allí. Pero como digo, otra cosa es que el futbolista se haya ofrecido a Jesús o esté empeñado en salir".

Tenemos un pacto para no tocar jugadores y doy mi palabra de honor de que no he hablado con Piñero"Parece que el chico se está moviendo porque quiere progresar y si él se ha ofrecido a Jesús..."

Del delantero industrialista, autor de 20 goles la pasada campaña, dice que "sabemos que es un buen futbolista y que Jesús lo conoce perfectamente". "Parece que es el chico el que se está moviendo porque quiere progresar. Nuestro compromiso sigue siendo ese, intentar no desestabilizar ni traernos futbolistas del Jerez Industrial. Otra cosa es que el futbolista decida por su cuenta irse", añadió.

El presidente del club lebrijano cree que "estas cosas son así. A nosotros nos pasó lo mismo con Longa el año pasado. Jesús lo había tenido anteriormente en el Xerez y habló con él. No fue una cosa que nos molestase porque estas cosas funcionan así. Vino Juanma Longa, nos dijo que lo habían llamado de Jerez y de Trebujena y al final decidió irse. Nosotros no nos molestamos ni rompimos relaciones".

El Antoniano ha puesto en Jesús Mendoza sus esperanzas de regresar a Tercera División tras el descenso de categoría. El presidente apunta que "llevamos 20 años moviéndonos entre la última categoría nacional y la primera autonómica y nuestro reto es volver lo antes posible. Se va a intentar hacer un buen equipo y Jesús es un entrenador joven, con ambición y con un recorrido muy importante en el mundo del fútbol al haber militado en todas las categorías. Nos decidimos por él porque pensamos que es la persona idónea para que nos lleve a Tercera".