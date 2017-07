Piñero "Me quiero ir al Antoniano"

En todo lo que rodea al interés del Atlético Antoniano por hacer con los servicios de David Piñero faltaba por hablar el protagonista de la historia. Y el delantero todavía industrialista lo tiene muy claro: se quiere marchar del Jerez Industrial y recalar en el club lebrijano, donde coincidiría por segunda temporada con Jesús Mendoza. El atacante blanquiazul tiene varias ofertas encima de la mesa. Los veinte goles la pasada campaña le hacen ser una pieza codiciada. El único problema, que no es cualquier cosa, es que firmó dos años con el Jerez Industrial, que le considera piedra angular del nuevo proyecto con el que pretende dar el salto a la División de Honor. Perder a un futbolista que garantiza ese número de goles sería difícilmente sustituible. Pero Piñero lo tiene claro: "Quiero jugar en el Antoniano. Hay otros equipos que se han interesado, como el Conil o el Chiclana, pero yo quiero jugar allí, es la oferta que más me interesa por la relación con Mendoza, ha sido mi entrenador este año y me conoce perfectamente".

El delantero comunicó a su club hace unos días que le dejen marchar: "Hablé con Pedro Garrido y me dijo que tengo otro firmado y que no. Yo, de verdad, estoy muy agradecido al Jerez Industrial, a la directiva y a la afición, he pasado un año formidable allí pero mi decisión es irme porque quiero seguir creciendo como futbolista y creo que lo mejor para mí es ir al Antoniano".

Piñero asegura que nadie del Antoniano le ha dicho que tenga que llegar a Lebrija con la carta de libertad bajo el brazo. "Según me han comentado, el Antoniano ya ha comunicado al Jerez Industrial su interés por mí. Yo espero que ambas partes se pongan de acuerdo pero por lo que me ha dicho Pedro Garrido no va a ser así".

El delantero jerezano precisa que "en todo momento he querido ir por las buenas y de forma cordial porque en el Jerez Industrial me he sentido como en casa y muy a gusto. Lo que se habló en su momento fue que no se le iba a cortar la trayectoria a nadie y que en caso de que hubiera alguna oferta se hablarían las cosas, que estuviese tranquilo. Parece que ahora las cosas ya no son así", puntualizó