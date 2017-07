Pino Zamorano aviva más el fuego

El ex árbitro de Primera División Alfonso Pino Zamorano echó ayer más leña al fuego de la investigación abierta a miembros directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que ha provocado la detención, entre otros, de su presidente, Ángel María Villar.

El madrileño denunció en una entrevista concedida a El Español presiones, amenazas, amaños arbitrales o tratos de favor en ascensos de categorías orquestados desde la cúpula de la Federación, presidida durante 29 años por Villar.

"Me pidieron un cinco por ciento de lo que yo ganaba en Primera División en concepto de representación arbitral. Lo que estaban pidiendo en realidad era sacar un beneficio económico para mediar a su favor en los momentos clave de los despachos, momentos en los que se deciden qué árbitros suben y bajan de categoría. Ése era el precio para asegurarse una exitosa carrera en el mundo del arbitraje", comentó el madrileño adscrito al colegio castellano-manchego. "Las listas de ascensos y descensos de los árbitros se las pasaban a Villar antes de publicarse para que diese el visto bueno", añade.

"Esto era un cortijo. Cuando una persona lleva 29 años se piensa que la Federación es suya y que va a estar toda la vida allí. Y al final ha habido muchísimas cosas que no han salido y que no saldrán. Te vas a las territoriales y te encuentras con gente que lleva más de treinta años en el cargo", explicó el ex árbitro.

En la entrevista, Pino Zamorano, que comenzó su carrera en el arbitraje en 1988, también comenta que él votaba a Villar, ya que estaba "adoctrinado". "Es verdad que usaron todo lo que tenían para convencernos. Eran los finales de la década de los noventa. Y habíamos tenido unos aumentos de sueldo y el propio Victoriano Sánchez Arminio -máximo responsable de árbitros- te decía: 'mira lo que tenemos, lo que podemos ganar'. Al final era enfocarlo todo hacia Villar", aseguró Pino Zamorano. "A los árbitros se nos adoctrina para votar a Villar, porque las elecciones las ganamos los árbitros", asiente.

Y es que entiende que esto era una moneda de dos caras: o a favor o en contra de Villar. Y pobre el que se enfrentara al todavía presidente de la Federación Española de Fútbol. "Hace unos años López Nieto hizo unas declaraciones contra Villar y en una reunión de árbitros nos pasaron un texto en su contra porque querían echarlo del cargo que tenía. Estábamos sentados juntos Pérez Lasa, Daudén Ibáñez y yo. Ellos no lo firmaron, yo en un principio tampoco lo iba a firmar, pero al final me asusté y firmé el texto. Cuando acabó la temporada, Pérez Lasa, que iba a ser árbitro internacional, dejó de serlo y metieron a Velasco Carballo. Y a Arturo Daudén Ibáñez, que era top class y podía pitar una final de Champions, lo bajaron a Segunda", ejemplificó.