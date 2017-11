Piratas, al abordaje

La sexta edición del Trail Pirata que se disputa este domingo entre la Laguna de Torrox y la Sierra de San Cristóbal se presentó ayer en la Clínica Los Álamos, patrocinador principal de la prueba atlética junto con Inauto, concesionario Citroën en Jerez. En esta presentación estuvieron presentes Francisco Vallejo, gerente de Clínica Los Álamos; Carmen Collado, delegada de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez; Francisco Pérez, de Inauto Jerez; José María Sabido, en representación de la Asociación Autismo de Cádiz; y Rafael Flores, presidente del Club Pirata.

El Trail Pirata se está consolidando en los últimos años como una de las pruebas más importantes del calendario. Buena prueba de ello es que las 500 plazas se cubrieron en apenas dos horas desde que se abriera el plazo de inscripción.

Este año, la prueba cuenta con casi 24 kilómetros de recorrido con más de 600 metros de desnivel positivo, tres más que la edición de 2016 en la que se impuso con una rotunda superioridad Raúl Daza. El atleta portuense, que también ganó la edición de 2014, buscará este domingo su particular triplete, siendo el principal favorito al triunfo. En féminas, también repite la ganadora del pasado año, la atleta del Maratón Jerez Rebeca González.

El perfil de la prueba ya se puede consultar en la página web de la organización si bien hasta el próximo sábado no se darán a conocer los 'tracks' del recorrido, el secreto mejor guardado de los organizadores, que con esta medida intentan evitar que los atletas que por cercanía pueden acercarse a la Sierra tengan una ventaja sobre el resto.

Rafael Flores, presidente del Club Pirata, sí adelantó ayer que habrá alguna que otra sorpresa y que el recorrido será más duro que en ediciones anteriores además de más largo, por lo que el tiempo del ganador podría estar rondando la hora y tres cuartos. El presidente del Club Pirata no se olvidó de "los más de 100 voluntarios" que colaboran con la organización, ya que "sin ellos el Trail no sería posible. No conozco en Andalucía una prueba que tenga un mayor número de voluntarios y eso nos llena de orgullo. Algo tendrá esta carrera".

La organización ha previsto tres puntos de avituallamiento en el recorrido y un cuarto en la línea de meta.

El Trail Pirata cuenta además con una 'Caminata' no competitiva de 12.5 kilómetros para la que se han inscrito 350 personas y, por cuarto año consecutivo, los atletas, acompañantes y público en general podrán degustar un refrigerio y tapas a precios muy módicos en la barra que monta la Asociación Autismo Cádiz.