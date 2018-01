Polaco ya tiene vía libre para marcharse

Mientras los equipos del Grupo X de Tercera División refuerzan sus plantillas para encarar de la mejor forma posible la segunda vuelta de la competición, en el Xerez Club Deportivo los esfuerzos se centran en no perder jugadores de la ya de por sí corta nómina de futbolistas con los que cuenta Vicente Vargas.

El primero que va a salir del plantel xerecista si no lo remedia un milagro es David Polaco, quien ayer ya tenía vía libre por parte del club para emprender la marcha al Caudal de Mieres, equipo s del Grupo II de Segunda División B. Polaco tenía el acuerdo cerrado con el club asturiano desde hace unos días aunque el Xerez CD ha tratado de convencerle para que se quedase, al menos hasta después del partido contra el Ciudad de Lucena. La entidad, a través de Afición Xerecista, se había puesto en contacto con el grupo mayoritario que se ha hecho con las acciones del Deportivo, para tratar de cumplir con una de las peticiones del jugador, que no era otra que tener garantías de cumplir hasta final de temporada. Al no encontrar respuesta, el club le dio ayer vía libre. Polaco se va perdonando el 50% de lo que se le adeuda.

Si la marcha de Polaco ya es un problema para Vicente Vargas, no lo es menos el interés que otros clubes tienen en jugadores de peso específico que también manejan ofertas. Uno de ellos es Dani Hedrera, por el que se ha interesado la UD Los Barrios, colista con 13 puntos del que se ha hecho cargo el sanluqueño Carlos Ríos. Es más, al club azulino le consta que no es el único jugador de la plantilla que ha sido tentado por la entidad barreña, con el consiguiente enfado de la entidad azulina.

La postura de los gestores del Xerez CD es la de no facilitar más salidas -Polaco tenía cláusula de Segunda B- temiendo una desbandada como la que ocurrió hace cuatro temporadas también en Tercera, cuando la mayoría de futbolistas se marchó y el equipo tuvo que terminar la temporada con jugadores juveniles y perdiendo la categoría.

Sin embargo, a nadie se le escapa que retener a futbolistas a los que se les deben cantidades sin un panorama económico halagüeño puede ser complicado, por lo que el club está intentando levantar el bloqueo de los derechos federativos, que tampoco será fácil.