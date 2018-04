El Pozoblanco no renuncia a dar la sorpresa en Chapín

El Xerez DFC ya hace cuentas para sellar su ascenso a Tercera División y su rival del domingo en Chapín, el CD Pozoblanco, las ha dejado de hacer después de haber estado durante gran parte de la campaña en la parte noble de la clasificación. De todos modos, llega a Jerez con la intención de dar la campanada y de convertirse en el primer equipo capaz de asaltar el Municipal. En la primera vuelta, la escuadra de Emilio José García ya superó a la de Pepe Masegosa por 1-0.

García Sosa conoce a la perfección al XDFC, ya que incluso tiene a muy buenos amigos en la plantilla. Fue compañero de Jorge Herrero, "un jugador de superior categoría ", en el Villanovense en Segunda B y en las últimas temporadas se ha enfrentado al guardameta Camacho cuando militaba en las filas del Cacereño y él ya dirigía al Don Benito.

A un partido, como en la primera vuelta, puede pasar de todo, jugar en Chapín motiva y les daremos guerra"

El preparador del cuadro pozoalbense explica que "no lo digo ahora que está terminando la temporada y está arriba, lo dije al principio de Liga, que el Xerez DFC era el mejor equipo y el rival a batir. Va a ascender por méritos propios, domina muchísimas facetas del juego, está muy bien entrenado y no es fácil contrarrestar sus armas. Aún así, a un partido es posible superarle, como ya sucedió en la primera vuelta, pero a lo largo de una competición completa es complicado".

Además, el técnico de los blancos resalta: "Jugar en Chapín motiva y disputar un partido de este tipo es especial, intentaremos hacerlo lo mejor posible, los futbolistas están muy ilusionados. De todos modos, sabemos que para puntuar allí, tenemos que estar muy concentrados y a un gran nivel y que ellos no tengan su mejor tarde. Habrá un buen ambiente y si creemos en nuestras posibilidades nada es imposible. Intentaremos dar guerra sin perder nuestras señas de identidad. Intentamos jugar en campo contrario, tener la pelota, llegar al área con gente de segunda línea y a ver qué tal se nos da porque el rival también juega y eso es la teoría pero luego hay que llevarlo a la práctica. Ya he comentado que son muy buenos, dominan muchas situaciones y no te lo permiten casi nunca. A los dos equipos nos gusta jugar bien y espero que la afición pueda disfrutar".

El Pozoblanco durante muchas jornadas luchó por el ascenso, ahora lo tiene complicado y el reto es "quedar lo más arriba posible, nos gustaría al menos conservar la cuarta plaza que ocupamos. Lo tuvimos ahí, llegamos a encadenar cinco triunfos consecutivos pero perdimos muchas opciones después de perder con el Ciudad Jardín y el Chiclana. Nos faltó también fortuna ante el Conil, se nos fue el encuentro al encajar dos goles de falta directa. Nos va a faltar la estocada final después de tener la faena para rematarla".