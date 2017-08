Presentación con despedida

Chapín acoge hoy la presentación oficial del Xerez Deportivo FC ante su afición, puesta de largo que comenzará con el desfile de futbolistas a partir de las 20:00 horas y que continuará con el partido ante el San Fernando, de Segunda B, cuyo inicio está fijado a las 20:45 horas.

Así y como en temporadas anteriores, desfilarán uno a uno todos los futbolistas del primer equipo, además del cuerpo técnico encabezado por Pepe Masegosa, que también vivirá su primer partido en el banquillo del estadio, y luego está previsto que Rafael Coca, nuevo presidente de la entidad, dirija unas palabras a los aficionados. Las novedades en el equipo son los porteros Camacho y Marrufo; los defensas Sergio Iglesias y Adri; los centrocampistas Jorge Herrero, Adrián Martín, Bello, Cárdenas (procedente del filial) y Pablo, presentado ayer en la sede de Proyecto Hombre; y el delantero Carlitos. De la temporada pasada, siguen en la plantilla Joaqui, Álex Padilla, Barba, Biri, José Manuel Regalí, Javi Tamayo, y Cuenca. También Antonio y Juanma, aunque ambos tienen complicado seguir según aseguró Edu Villegas, director deportivo azulino, hace unos días.

Precisamente Edu Villegas será protagonista en este partido ya que jugará unos minutos para despedirse de la afición, ya que no lo hizo en el último partido de Liga de la pasada temporada ante el Conil toda vez que entonces no tenía decidido colgar los guantes. Así, el partido servirá como despedida del 'colega', ahora en labores de despacho, y el Xerez DFC también hará un homenaje a Copero, Olmo, Orihuela, Pedro Herrera, Romerito y Guille, que ya no continúan en la entidad después de haber estado desde la primera temporada.

Los socios del XDFC no tendrán que pagar en este partido de presentación y los precios de las entradas son 5 euros Tribuna y 3 euros Fondo Sur y 1 euro los niños(Tribuna o Fondo). Cabe reseñar que la Preferencia no se abrirá y los socios de dicha grada podrán entrar en Tribuna o Fondo Sur, por lo que el club advierte que "las localidades del carné no son asignadas por el asiento que ocupen en la temporada, será por orden de llegada".

El partido reunirá a Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, con el San Fernando, al que entrenó en Segunda B y Tercera; en el banquillo isleño estará el jerezano José Manuel Pérez Herrera, técnico que figuraba en la lista de Edu Villegas de candidatos a entrenar en Chapín; también reunirá y enfrentará por un día a los hermanos Herrero, el xerecista Jorge y el isleño Bruno.