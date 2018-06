Primer asalto por la categoría de plata

El Xerez Toyota Nimauto afronta hoy el partido más importante de su historia partir de las 20:00 horas en el pabellón Primero de Mayo, en Talavera de la Reina, donde el conjunto xerecista disputa ante el Soliss FS Tavalera la ida del play off de ascenso a Segunda División. Tras proclamarse campeones del Grupo V, los xerecistas viajan con la ilusión por bandera y con la intención de sacar un resultado positivo para decidir el ascenso la próxima semana en el Ruiz-Mateos.

Para Juan Carlos Gálvez, técnico del Xerez Toyota Nimauto, "llega el momento más importante de la temporada, empieza el play off de ascenso y tenemos muchísimas ganas de disfrutar ese instante. Estoy seguro de que no seremos el Xerez de principios de temporada, sino que veremos un equipo con un poco de Baeza, Ceuta, Sporting, Coín y todos los conjuntos del grupo que nos enriquecieron durante el largo camino de la temporada y que nos han hecho ser mejores".

Para conseguir el sueño del ascenso, el técnico tiene claro que hay saber competir ante el "todopoderoso Talavera FS, un club con un presupuesto que supera en más de tres veces el nuestro, con el objetivo único del ascenso, con una gran afición detrás y con una plantilla de jugadores con mucha experiencia en el fútbol. Son un conjunto magnífico, capaz de jugar un fútbol sala de superior categoría, controlando el juego y con individualidades que decantan el resultado en cualquier momento, apto para competir con rivales de divisiones mayores y favorito de principio a conseguir el ascenso".

Y aunque el Talavera parezca favorito, Gálvez recuerda que "el resultado se decide en dos pistas, en 80 minutos y ahí tendremos nuestras posibilidades. Vamos a Talavera con determinación, con la pasión de un grupo que quiere disfrutar de un regalo que se ha merecido, siendo valientes y osados en busca de la victoria. Sabemos que los sueños tan solo pueden conseguirlos aquellos que se atreven".

La semana de entrenamientos, según el entrenador xerecista "ha sido espectacular". Durante las sesiones de trabajo se ha hecho especial hincapié en "las debilidades y fortalezas del rival, conscientes de que si queremos conseguir algo positivo tenemos que controlar muchas situaciones tanto de defensa como en ataque que se darán durante la eliminatoria. El grupo va a llegar en buenas condiciones, con el aval del buen trabajo realizado y ahora queda refrendar en la pista nuestros valores de sacrificio, constancia, trabajo... que nos han hecho llegar a ser un equipo en mayúsculas".

El Pabellón Primero de Mayo registrará un gran ambiente en la ida del play off. En este sentido, Gálvez reconoce que "a los que nos gusta nuestro deporte, ver lleno un pabellón no debe ser un hándicap sino un obsequio del cual debemos disfrutar. Más que restar nos debe servir como un plus de motivación para que se vea un buen espectáculo".