Primera bola para el Arcos

El Arcos quiere certificar cuanto antes su clasificación para la fase de ascenso a Segunda División B y esta tarde tiene la primera posibilidad real de lograrlo aunque para ello deberá ganar en el siempre difícil campo del José Juan Romero Gil de Gerena y además esperar que el San Roque de Lepe -que juega por la mañana- no gane en su estadio al Castilleja. En caso de derrota de los leperos, a los de José Manuel Pérez Herrera les basta con ganar para sellar el pase al 'play-off'; si los onubenses empatan, tendrían que esperar que bien Ceuta en Algeciras bien Espeleño en casa del Sevilla C ganen para que así entren en liza un posible triple o cuádruple empate en el que saldrían favorecidos los de la Ciudad Monumental. De esta forma, parece complicado que hoy vaya a ser el día pero en fútbol nunca se sabe. El Arcos está completando una excelente temporada, marcha líder con un punto más que el Betis B, al que se enfrentará en la penúltima jornada, y a nadie se le escapa que la clasificación para la fase de ascenso será antes o después. Su técnico, el jerezano José Manuel Pérez Herrera, asegura que "queremos clasificarnos lo antes posible pero sabemos que el Gerena no nos lo va a poner fácil. Diego Román ha sabido mantener esa filosofía de juego que les ha caracterizado en las últimas temporadas. Están situados en una posición cómoda y juegan sin presión".

Los arcenses mantienen una bonita pugna con el Betis B por el liderato, que se han ido alternando en las últimas jornadas. Parece que todo se dilucidará en la penúltima jornada: "Nosotros tenemos un calendario difícil a final de temporada. En la antepenúltima jornada recibimos al Algeciras, vamos a casa del Betis B y acabamos recibiendo al Écija. Nuestro objetivo no era ser campeones, eso es una ilusión mientras que para el Betis B sí es una obligación. Estamos ahí peleándolo, la temporada está siendo magnífica, sólo hemos perdido cuatro partidos pero lo más importante ahora es afrontar este partido y del Cabecense teniendo por medio el del Guadalcacín". Pérez Herrera cree que su equipo está "en un buen momento " para afrontar lo que resta de temporada regular. "Hemos mejorado en defensa, el equipo está más compacto y queremos recuperar esa alegría en ataque que teníamos al principio".

El míster jerezano tiene a toda la plantilla disponible ya que Zafra, que arrastraba algunas molestias, se ha recuperado a tiempo y ha entrado en una convocatoria de la que se cae Juanca. Los demás, son los mismos que jugaron la pasada semana ante el Sevilla C: Fran, Pablo Gómez, Nano Cavilla, David Feito, Oca, Adri, Dani Zúñiga, Jacobo, Melo, Antonio Sánchez, Maqui, Juan Gómez, Zafra, Gabi, Espada y Canti.