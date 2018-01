Inesperado revés al Sevilla C, que visitó a Los Barrios, colista, y que no halló la manera de sobreponerse al acierto de su rival. El cuadro de Carlos Ríos consiguió su primera victoria de la temporada en casa luciendo una cara bien distinta a la que esperaba el Sevilla C, que se topó con una robusto e infranqueable defensa. Los locales salieron fuertes y fueron capacaes de vencer.