Primeras carreras en el Anexo

La etapa de Pepe Masegosa al frente del Xerez DFC 17/18 arrancó ayer por la tarde. El conjunto azulino empezó la pretemporada con una primera sesión de entrenamientos en el Anexo de Chapín que sirvió para una primera toma de contacto de una plantilla totalmente renovada, ya que han dicho adiós a la entidad por distintos motivos todos los pesos pesados del vestuario. Edu Villegas ha pasado de ser de portero titular a director deportivo, Pedro Herrera se marchó antes del final de la pasada temporada, Copero no aceptó la renovación y Orihuela y Guille no entraban en los planes del nuevo entrenador y tampoco continúan.

El técnico, antes de dirigir la primera sesión de trabajo, charló con los jugadores en el vestuario durante casi una hora y recibieron la visita de Rafael Coca, presidente del club, y el director deportivo Edu Villegas.

Ya sobre el verde, los futbolistas realizaron las primeras carreras y los primeros ejercicios previstos por un técnico que tiene claro que el único objetivo de su equipo es ascender a Tercera División al final de campaña.

De momento, Pepe Masegosa no puede contar ni con Javi Tamayo, convaleciente de su intervención de ligamentos, ni con Álex Padilla, que sufrió una fractura en la cabeza del peroné en el último encuentro de la pasada temporada en Chapín ante el Conil que también le obligó a pasar por el quirófano.

De todos los xerecistas que estuvieron ayer sobre el verde, Juan Manuel Barba era el único azulino que lleva en la entidad desde su fundación. El centrocampista cumple su quinta temporada como azulino y confiesa que "no soy el más veterano del equipo pero sí el que más años llevo. Para mí es un orgullo seguir aquí, a ver si la próxima temporada somos capaces de lograr el objetivo que se nos escapó la pasada. Sabemos que el objetivo es el ascenso pero hay que ir partido a partido, hay que tomar buena nota de lo que nos ocurrió el curso pasado. Nos obsesionamos tanto con el ascenso que estuvimos más pendientes de la meta que de las etapas que había que ir superando. Se trata de ganar la guerra y para eso hay que ir ganando batallas. Tenemos que ser un poco 'cholistas' en ese sentido, tenemos que fijarnos en la teoría de Simeone. Fuimos irregulares y la tendencia hay que cambiarla. En Chapín, por ejemplo, se nos escaparon muchos puntos y eso también hay que corregirlo. Para ascender ya nos quedó claro que hay que sumar muchísimos puntos tanto en casa como fuera".

La nueva plantilla, bajo su punto de vista, es "buena, todos los futbolistas que han venido tienen experiencia en categoría superior. Lo importante es hacer una piña desde el principio, jugar, disfrutar y hacer que el público se divierta".

Barba también admite que "echaremos de menos a todos los compañeros que se han marchado porque más de la mitad de la plantilla no está. Se han ido pilares importantes del vestuario como Orihuela o Edu, que eran los capitanes, y ayudaban bastante. De todos modos, los que han venido también tienen experiencia y seguro que suman igual".

Aún es pronto para hablar de los rivales a batir bajo su punto de vista: "Es complicado hablar de favoritos en estos momentos. La pasada temporada lo comprobamos y hay que aprender de los errores. El curso anterior mucha gente daba por seguro que ascendería el Pozoblanco y se quedó en la mitad de la tabla, nadie tenía en cuenta al Estrella y se quedó a las puertas del ascenso".

Por último, en cuanto a la posición en que le gustaría jugar tras su experiencia como mediocentro con Juan Antonio Sánchez Franzón, admite que "no me desagradó jugar ahí, el trabajo es menos vistoso pero importante. Me gusta más hacerlo como mediapunta. Yo lo que quiero es jugar y me adapto a todo, eso ya será decisión del míster".