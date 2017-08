Progresa adecuadamente

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, está satisfecho con el rendimiento de su equipo en la pretemporada y tras adjudicarse el viernes el Trofeo Costa de la Luz ante la Roteña en el Arturo Puntas Vela (1-3), explicaba que "el equipo va cada vez un poquito mejor, en los campos de césped grandes la verdad es que va muy bien, son jugadores que se sientes cómodos en terrenos así. En el primer tiempo la Roteña aguantó atrás, al final hicimos el gol y en la segunda los chavales lo hicieron bastante bien. La Roteña también jugó un buen partido, fue bueno para el público. En general estoy contento con los jugadores, que cada vez van un poquito a más, y seguimos trabajando para el inicio de la Liga".

Físicamente el Deportivo va a más, lógico a estas alturas de pretemporada: "Todavía falta mucho, hay que seguir trabajando. Cada vez van mejor pero todavía no están a tope, hasta un mes después del inicio de la temporada no va a esatr el equipo en condiciones físicamente, no sería bueno que ahora estuviesen a tope. El grupo está trabajando bien y en esas estamos, con las condiciones en las que estamos trabajando, que el equipo esté en la forma que está, es fenomenal y de momento estoy contento por cómo van los chavales".

De igual manera y con tres semanas todavía por delante para el inicio de la Liga en Tercera División, Vargas está dosificando a sus futbolistas en los amistosos de pretemporada: "Vamos repartiendo minutos, unos jugaron más y otros menos, pensando ya también un poquito y dándole más minutos a los que a lo mejor empiezan, poquito a poco aclimatando a la gente a jugar más minutos. Los que han jugado menos jugarán más el miércoles y así estamos".