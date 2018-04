Prohibido fallar en El Palmar

El Atlético Sanluqueño recibe esta tarde en El Palmar (18:30) al Ciudad de Lucena obligado a sumar los tres puntos en litigio para seguir dependiendo de sí mismo para mantenerse en puestos de play off de ascenso a Segunda B, ya que un tropiezo podría suponerle ser adelantado por la Lebrijana, un punto por debajo en la tabla y que a la misma hora recibe al Guadalcacín.

En efecto, a cuatro jornadas para el final de la liga regular, el Atleti depende de sí mismo pero no puede dormirse en los laureles porque su ventaja es mínima, de tan solo un punto con respecto a la Lebrijana, que además tiene ganado el gol 'average' al Sanluqueño. En esta carrera por acabar entre los cuatro primeros, huelga decir que amarrar los puntos de los partidos de casa va a ser vital y que cualquier tropiezo puede pagarse muy caro. Por eso para La Lety es vital mantener la racha en El Palmar, donde no pierde hace una vuelta, desde la visita del Cádiz B (1-2). Además, el equipo verdiblanco anda en racha y acumula ocho partidos sin perder, en los que ha sumado igual número de victorias que de empates.

El equipo está serio, fuerte y se siente bien en el campo pero no podemos despistarnos"

El Atleti espera, además, el choque ante el Ciudad de Lucena con las uñas afiladas porque más de un verdiblanco recuerda la sonrojante derrota en tierras aracelitanas, un 4-0 en el que sin duda ha sido el peor partido del Sanluqueño esta campaña y hay ganas de sacarse la espina.

Rafa Carrillo, entrenador del Sanluqueño que en su día estuvo en el banquillo del Lucena, tiene claro que el punto sumado la pasada jornada en El Rosal ante el líder hay que hacerlo bueno esta tarde en El Palmar: "El otro día hicimos un buen partdo y creo que incluso merecimos más. Hay que intentar que esas ganas y esa ilusión las refrendemos aquí en casa con otro buen trabajo, con buen juego, con mucha intensidad, con muchas ganas e intentar ofrecer a nuestra afición un buen partido".

El técnico cordobés recuerda su paso por Lucena: "Han sido muchos años los que he estado en ese club aunque no es el mismo, el nombre es diferente pero los que lo dirigen sí que son los mismos. Creo que han hecho un equipo bastante fuerte para intentar estar en lo alto pero no les ha salido bien. Ahora están apurando sus últimas opciones para estar ya tranquilos y quitarse la pesadilla del descenso de lo alto y es un equipo fuerte, que juega bien. Tendremos que estar muy concentrados con mucha intensidad y mucha presión y con rapidez tanto en defensa como en ataque para evitar que ellos se sitúen y defiendan bien".

Lo que más preocupa a Carrillo de este envite es "sobre todo que nosotros estemos bien en la intensidad, creo que si estamos fuertes en la intensidad ellos posiblemente no puedan tener tanta posesión de balón, tantas combinaciones que provoquen acciones de ataque. En ese aspecto me preocupa más que nosotros estemos bien".

El Atleti necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo: "Está claro que la Lebrijana es el único equipo sigue pisando fuerte fuerte detrás de nosotros y además nos tiene ganado el gol 'average', por lo tanto no podemos despistarnos y tenemos que intentar sacar los partidos lo mejor posible y cuanto antes".

En cuanto a la pelea por acabar en play off, Carrillo apunta que "está dura, igual que por la parte baja. Todos nos estamos jugando algo, todos aspiran a no perder, las mismas intenciones que tenemos nosotros, en nuestro caso por seguir en esos cuatro puestos, las tienen todos por mejorar su clasificación". Eso sí, el técnico verdiblanco no cree que ello suponga presión a sus futbolistas porque "el equipo está serio, está fuerte y se siente bien en el campo, creo que en ese aspecto lo hemos controlado bien excepto en la primera parte con el San Roque, que tuvimos algunas precipitaciones".