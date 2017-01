Prohibido tropezar en Almodóvar

El Xerez Deportivo FC se autoexige los tres puntos en su visita al colista, un Almodóvar del Río al que ya endosó una manita en Chapín en la primera vuelta. Séptimo en la tabla a tres puntos de la tercera posición, el envite de esta tarde en tierras cordobesas es una buena oportunidad para que los azulinos escalen en la clasificación y sumen su primera victoria en la segunda vuelta de la competición tras dos empates.

El envite de esta tarde, después del derbi xerecista en Chapín, es además el inicio de un tramo del calendario más asequible y en el que en el Xerez Deportivo FC pretende dar un golpe de autoridad pero sin confiarse, porque nadie olvida que este mismo tramo de la copetición en la primera vuelta acabó con Dani Pendín fuera del banquillo azulino.

Ahora, los xerecistas quieren darle la vuelta a la tortilla y sacarse la espina de la primera vuelta, y lo cierto es que la ocasión se antoja como muy propicia: tras visitar esta tarde al colista, el equipo de Juan Antonio Sánchez Franzón recibirá en Chapín al Pinzón, penúltimo y que no ha ganado fuera. Luego, visita al Viso, decimosegundo en la tabla y que hasta el momento en su campo han perdido más partidos (4) que ganado (3). Después, Roteña en Chapín y Olímpica en Valverde para cerrar el ciclo de cinco partidos hasta final de febrero, periplo en el que los azulinos quieren aprovechar los enfrentamientos directos entre sus rivales por el ascenso para escalar posiciones en la tabla.

Pero para que todo esto no suene a cuento de la lechera, lo primero es sumar los tres puntos en litigio esta tarde en el Peña del Águila ante el colista, un Almodóvar que ha sumado solo nueve puntos en lo que se lleva de curso y que en su feudo ha ganado dos partidos (San José y Lora) y empatado dos (Chiclana y Pinzón), perdiendo los otros siete.

Cualquier comparación entre Almodóvar y Xerez DFC no hace sino aumentar el favoritismo de los de Juan Antonio pero el técnico isleño, curtido en mil batallas, recuerda que en el fútbol la teoría hay que demostrarla en el terreno de juego y, sin rehuir la obligación de ganar, advierte del peligro que puede suponer un exceso de confianza o cualquier atisbo de relajación, de ahí que esta semana haya hecho especial hincapié a sus futbolistas en que mantengan la concentración desde el primer minuto para evitar sorpresas desagradables luego.

En el equipo inicial, la principal novedad del Xerez DFC será el estreno de Joaqui con la zamarra azulina. El central, fichado esta misma semana, cubrirá la ausencia de Borja Perea, sancionado por acumulación de amonestaciones, al igual que Álvaro Ramírez, al que Álex Padilla suplirá en el flanco derecho. El central chipionero refuerza una zaga en la que causó baja Jon Erik, que no contó ni para Dani Pendín ni para Juan Antonio, como demuestra que el isleño prefiriese a Yuni, del Estella, para el partido contra el San José antes que a un central de la primera plantilla, aunque luego por motivos de reglamentación -el del filial no puede, por edad, jugar en el primer equipo- tuvo que desistir de su idea inicial y citar al ya ex jugador xerecista.

Con Olmo, Goma y Juanma en el dique seco -siguen lesionados-, la convocatoria la forman Edu Villegas, Iván Ares, Álex Padilla, Joaqui, Antonio, Adri Domínguez, Benítez, Moreno, Copero, Orihuela, Barba, Caballero, Cuenca, Javi Tamayo, Guille y Pedro Herrera, otra novedad en la lista en sustitución de Biri.

En el equipo inicial no se esperan más novedades que las previstas en defensa si Juan Antonio mantiene el 4-4-2 con Guille y Tamayo en punta; de alinear a solo un centrodelantero, Copero podría entrar en el centro del campo.