Protesta suavizada en el inicio de la liga

Las canchas de la NBA no se convertirán en escenario de una nueva gran protesta racial en Estados Unidos. En la apertura de la temporada, ningún jugador hincó la rodilla mientras sonaba el himno nacional en el Quicken Loans Arena de Cleveland.

Las miradas estaban puestas en LeBron James, la estrella de los Cleveland Cavaliers y uno de los jugadores más reivindicativos en lo social. Arrodillarse en el partido inaugural de la que está considerada como la más progresista de las cuatro grandes ligas nacionales habría sentado la tónica para la temporada.

Pero el alero no hincó la rodilla como desde hace más de un año han ido haciendo cada vez más jugadores de la Liga de Fútbol Americano (NFL) en protesta por el racismo y la violencia policial contra los negros. Lo había advertido ya hace días: "Mi voz es más importante que mi rodilla".

Que el tres veces campeón de la NBA no se arrodillara no quiere decir, no obstante, que no dejara patente lo que piensa. Él y el resto de los Cavs entrelazaron sus brazos de forma reivindicativa cuando sonó el himno nacional. También lo hicieron los Boston Celtics, el equipo visitante. James, además, saltó a la cancha con un mensaje escrito en sus zapatillas: "equality" (igualdad).

El movimiento de protesta que hace algo más de un año comenzó en los campos de la NFL el entonces mariscal de campo de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick acabó convirtiéndose en uno contra Donald Trump después de que el presidente llamara hijos a quienes se arrodillan y pidiera a los equipos su despido y a los seguidores que no fueran a los estadios.

Trump ha abierto una batalla en el mundo del deporte por el tema del himno, acusando a todo el que no permanezca de pie mientras suena de no respetar la bandera ni a los militares que la defienden fuera de sus fronteras. Una acusación muy dura en un país en el que el patriotismo es el valor máximo.

Las reglas de la NFL animan a ponerse en pie, pero no obligan. Las normas de la NBA sí lo hacen y antes del inicio de la temporada así se le recordó la sus deportistas.

Al entrelazar sus brazos y no llevarse la mano derecha al corazón, LeBron James y el resto de los Cleveland, así como el equipo visitante, lanzaron su mensaje pero no rompieron las reglas, decepcionando a las voces que los habían animado a hacerlo.