"Puede ser el club idóneo para mi proyección"

El Xerez Deportivo FC presentó ayer al extremo Aziz El Ahrach (Marruecos, 20/01/98), que firma por dos temporadas y llega para reforzar el ataque azulino, ya que puede jugar en las tres posiciones de arriba. Aziz, tras finalizar su etapa de juvenil la pasada temporada en el Almería, estaba cedido en el Huércal Overa -equipo almeriense que curiosamente juega en el grupo murciano de Tercera División por cercanía- y ha acabado aceptando la oferta xerecista porque "tiene un proyecto bastante interesante".

Aziz ha firmado por dos temporadas y fue presentado ayer por Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC que antes de dar la bienvenida al nuevo jugador quiso "agradecer una vez más el trato excepcional que nos ofrece el Hotel Tierras de Jerez y Hotel Bellas Artes", escenario de la presentación.

El delantero firma por dos temporadas y está dispuesto a debutar mañana ante La Palma

El futbolista comenzó también con agradecimiento, en su caso a Villegas: "Muchas gracias a Edu por todo lo que ha hecho estos días conmigo, por ayudarme a adaptarme los primeros días aquí porque no es fácil a esta edad cambiar de lugar de vivienda. No ha sido fácil venirme de Almería aquí porque soy un chaval joven, siempre he estado viviendo con gente cercana que me ha ayudado en todo y hacer un cambio radical de una provincia a otra no ha sido fácil, y se lo agradezco a Edu, que ha sido una pieza fundamental para que yo llegue aquí" y añadió que "estoy muy ilusionado, bastante feliz", porque "desde que he llegado he recibido un trato súper bueno, no me quejo de nada, Edu siempre ha estado ahí conmigo ayudándome, apoyándome, estoy bien, muy feliz e ilusionado y con ganas de empezar ya esta aventura".

Aziz tiene claro que el Xerez DFC es el mejor escaparate posible en la categoría: "Sí, desde que he recibido la llamada de Edu Villegas analicé el tema con mi gente cercana, con mi agencia, y hemos llegado a la conclusión de que puede ser una idea muy buena, que puede ser el club idóneo para mi proyección. Soy un chaval joven y todo futbolista a mi edad lo que busca es aspirar a muchísimo más".

El nuevo xerecista se ha informado dónde viene a través de las redes sociales: "Sí, sabía un poco del club porque hoy en día en las redes sociales sale casi todo, los jóvenes están casi todo el día metidos en eso y yo estoy muy metido en el tema futbolístico y conocía un poco del club, cuando me vino la llamada me informé más, busqué más, y vi que es un club bastante grande y que tiene un proyecto bastante interesante".

Aziz ya ha podido entrenar a las órdenes de Masegosa con sus nuevos compañeros y resalta la buena acogida del vestuario: "Llegar y adapatarte rápidamente el primer o segundo día no es fácil en un nuevo club y la verdad es que lo que he visto en los compañeros es un recibimiento bastante bueno y eso ayuda muchísimo, desde el primer día me sentí muy bien acogido".

Físicamente, el delantero entiende que está en condiciones de jugar mañana "pero eso ya es cosa del entrenador", y se define como un atacante con velocidad: "De chiquitillo he jugado de delantero, luego gracias a mi velocidad me convertí en extremo y por eso puedo actuar en los tres puestos de arriba. Definición no es por alabarme pero creo que tengo buena definición ya que siempre desde que he empezado a jugar al futbol he metido muchísimos goles".