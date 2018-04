En El Puerto, el martes 1

El partido Recreativo Portuense-Jerez Industrial de la jornada 31 ha sido fijado para el martes 1 de mayo festivo, Día de los Trabajadores, al acceder el club blanquiazul a la petición de los portuenses de aplazar un par de días el choque y que no coincidiera con la Feria del Vino Fino, que se celebra desde mañana miércoles hasta el próximo lunes en Las Banderas. Así, el choque entre Recreativo e Industrial se jugará el martes 1 de mayo en el Marcos Monge a partir de las 18:30 horas.

Con 12 puntos por disputar y peleando con Trebujena y Roteña por la segunda plaza y con el Chiclana a 6 puntos, Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, tiene claro que "tenemos que ir a El Puerto a ganar sí o sí. Tenemos una muy buena racha en los partidos de fuera, hemos afrontado los partidos muy bien excepto el accidente de El Torno en el minuto 90, y nosotros somos un equipo que no tenemos partidos dentro ni fuera, tenemos partidos para ganar. Hemos tenido más suerte fuera a la hora de abrir el marcador que en casa, con lo que iremos a El Puerto a intentar sentenciar la liguilla porque el Chiclana, que es nuestro perseguidor, tiene un partido tremendamente complicado en Sanlúcar, que ya lo sabemos, con lo que si somos capaces de ganar en El Puerto prácticamente sentenciaríamos el play off, lo que nos daría mucha capacidad para preparar los partidos en las últimas tres jornadas, que es lo que teníamos pensado antes de ir a El Torno. Si hubiéramos ganado en El Torno, ahora mismo tendríamos para mezclar el equipo, que jugaran minutos futbolistas que no han jugado, ir preparando al equipo de cara al play off. Ahora no nos queda otra que ir a El Puerto a muerte".

El partido se jugará el martes 1 de mayo, con lo que el Industrial tendrá tiempo para tratar de recuperar a futbolistas tocados. Cala entiende que el Recreativo, sin opciones de acabar entre los cuatro primeros y seis puntos por encima del descenso, puede jugar relajado, lo que le haría más peligroso: "Partido complicado porque el Portuense es un buen equipo, tiene buenos chicos, no se juega nada y eso también lo hace peligroso, porque los equipos que no se juegan nada juegan sin estrés, más sueltos, y lo vemos en muchas categorías. El Málaga mismo en Primera División en el momento que se ha liberado porque ya sabía que iba a descender está jugando fantásticamente y eso pasa mucho en los equipos que ya no tienen estrés, y eso puede pasarle al Portuense. Tenemos que ir a hacer nuestro juego, a robar balones, a salir rápido y a estar bien colocados para seguir con la portería a cero excepto el accidente que tuvimos el otro día en El Torno".

También a punto estuvo de costarle al Industrial un accidente la visita del San José Obrero porque el gol se hizo esperar: "La verdad es que sí, complicado lo hacemos nosotros porque es un partido otra vez parecido al del Villamartín, en el sentido de dominar el balón noventa por ciento de la posesión es nuestra, con lo cual nosotros hacemos lo bueno y lo malo. En este sentido, hemos fallado; sabíamos que en la primera parte teníamos que desnivelar el encuentro, hemos fallado goles claves, importantísimos, que hacen que el rival juegue de otra manera. Como no ha sido así, tenemos que sufrir otra vez, el rival cada vez sale menos, hay menos espacios y gracias al gol de David hemos encontrado la victoria pero teníamos que haberlo hecho muchísimo antes", explica el preparador sevillano.

Y es que el Industrial tuvo ocasiones para desnivelar el marcador pero faltó acierto en el remate: "Por eso es tan importante la victoria como ha sido al final, estábamos entrando en una dinámica, sobre todo aquí en nuestro campo, que como no marquemos rápido parece que todo se hace más insulso, más lento, la toma de decisión de los jugadores no aparece, aparece más el estrés y la verdad es que ese gol, preferentemente por los tres puntos, pero la verdad es que de cara al futuro nos va a venir muy bien porque nos damos cuenta que si no marcamos un gol en los primeros diez minutos… Tenemos que salir siempre igual, a intentar marcar un gol porque este tipo de equipo quien lo abre es el gol, no hay otra historia".

Después del empate entre Chiclana y Roteña, la victoria del Jerez Industrial ante el San José tuvo más valor si cabe: "Lógico, sobre todo también por la confianza del equipo: estás viendo el partido, estás creando una ocasión, otra, y es difícil llegar el martes y levantar al equipo otra vez. Porque cuando no tienes ocasiones, cuando el rival es mejor que tú, cuando ten tu organización defensiva te crean ocasiones claras, tienes muchas cosas que mejorar, pero cuando estás bien, tienes el noventa por ciento de la posesión de balón, tienes que mejorar la circulación de balón, lo que da confianza a todo eso es la apertura del marcador, no hay otra. Es que no hay otra".