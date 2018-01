Puntos que valen su peso en oro puro

Y si el Guadalcacín quiere recuperar su fortaleza en casa, el Arcos confía en mantener el buen tono que está mostrando lejos del Barbadillo, donde solo ha encajado dos derrotas -visitas al Alcalá y Cabecense- en once salidas, sumando cuatro triunfos y cinco empates. Además, el equipo serrano es el menos goleado del grupo a domicilio, habiendo encajado tan solo cinco goles: en siete partidos fuera logró dejar su portería a cero.

Derbi entre necesitados, uno por arriba y otro por abajo, que el Guadalcacín quiere que sea un punto de inflexión para recuperar la senda positiva. La última victoria fue a primeros de noviembre ante el Puente Genil y no cabe duda que las posibilidades de permanencia pasan por volver a hacer un fortín del Fernández Marchán, donde en el último partido el Castilleja acabó con la imbatibilidad de los azules en casa.

David Narváez, en la lista de 17 de Mariano Suárez

Mariano Suárez, entrenador del Arcos -que está sancionado y no podrá sentarse en el banquillo-, ha convocado a 17 jugadores para la visita al Fernández Marchán, entre los que está el último refuerzo arcense, el jerezano David Narváez. No entra en la lista el también recién fichado Lago ya que no ha dado tiempo a tramitarle la ficha. Como se sabe, es baja Dani Zúñiga por sanción y se queda fuera por problemas físicos Christian. La convocatoria arcense la forman Manu, Michael, Gabi, Joselito, Oca, Rubén Díaz, Pedro, Manzano, Melo, Juan Gómez, Alberto Legupín, Giráldez, Maqui, Álvaro Garrido, Antonio Sánchez, Prieto y David Narváez.