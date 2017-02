"Queremos una sintonía entre el apoyo de la grada y el esfuerzo por parte de los jugadores"

-nuevo partido en El Palmar y nuevo llamamiento a la afición para que aliente al equipo...

-Es lo que queremos y nos gustaría, que haga el tiempo que haga podamos tener el apoyo de nuestros aficionados, que tan importante y tan determinante es para la moral del jugador, para que vean que el esfuerzo que están realizando se vea recompensado por ese apoyo. Creo que es un factor fundamental el apoyo de nuestra afición y ojalá que el tiempo y las ganas y la ilusión puedan presentar un estadio lleno y animando a su equipo.

-La visita a Córdoba de la pasada jornada sería especial para un cordobés como Rafa Carrillo...

-Porque he estado mucho tiempo allí como entrenador y luego especial porque hemos sido capaces de volver a demostrar ante un gran equipo, un equipo que físicamente era fuerte, que no fueran los dueños del partido en la primera parte y hacer un partido muy serio, fuerte, como hicimos, y demostrar que vamos en el buen camino y que esa es la línea a seguir y ya esperando el próximo encuentro aquí en casa.

-¿Acabaron con mal sabor de boca por no haber sumado los tres puntos?

-Más que mal sabor de boca, con la sensación de que se podía haber sumado más. Creo que hicimos un buen partido, en la primera parte no nos crearon nada excepto la falta del gol y en la segunda parte, aunque tuvieron el control del balón, sí es cierto que las ocasiones más claras fueron nuestras. Tuvimos dos muy claras, la de Rufo de cabeza y la de Carlos debajo de la portería, que no pudo saltar, y en ese aspecto creo que merecimos más que el empate.

-¿Qué tal ha ido la semana?

-Estamos en una semana de recuperación porque el esfuerzo físico de los jugadores está siendo importante y la exigencia cada vez se nota más, y en ese aspecto intentar recuperar al jugador lo mejor posible, que no haya problemas físicos y esperando al domingo para estar frescos y con la ilusión y la intención de volver a hacer otro gran partido para ganar en casa ante nuestra afición.

-El Atlético Mancha Real no va a poner las cosas fáciles...

-Es un equipo difícil, disciplinado, que ya en la primera vuelta mostró un gran nivel frente al Sanluqueño. Es un equipo que sabemos que nos va a dar mucha guerra como ocurrió con el Linares y esperemos que nosotros estemos bien, fuertes y con intensidad como lo estamos demostrando hasta ahora y eso nos sirva para tener opciones de victoria y que el rival sufra en nuestro estadio, como así queremos que sea con todos. Tenemos otra vez la oportunidad de volver a jugar delante de nuestra afición, queremos que haya una armonía entre ambos, una sintonía de apoyo de la grada y de esfuerzo por parte de los jugadores para responder a ese apoyo e intentar que los partidos en nuestro estadio, aquí en El Palmar, sean claves y definitivos para poder alcanzar el objetivo que queremos.

-El último fichaje, Hamza, no entró en la lista para Córdoba...

-Está trabajando bien. La semana pasada llevaba pocos días de entrenamiento, esta semana ha entrenado más y mejor y en ese aspecto está aportando su esfuerzo y trabajo para poder ser uno más en cuanto a las posibilidades de entrar el domingo. Tiene cualidades que pueden ser buenas para el equipo y hay que intentar que las demuestre lo antes posible.

-¿Puede ser una jornada en la que rivales directos tropiecen?

-No me estoy fijando en rivales, solo me centro en el que tenemos nosotros y sumar puntos nosotros y a partir de ahí esperar. Creo que no tiene sentido a las alturas en las que estamos fijarse mucho en los puntos que puedan sacar los rivales directos de la zona de abajo, creo que ahora mismo nos tenemos que centrar solo y exclusivamente en seguir esa progresión que estamos llevando, en seguir fuertes y sacar los tres puntos en nuestro estadio y así estoy convencido de que los demás equipos no van a poder ganar todo.