Quintero "Ni le insulto ni intento agredirle, estoy hundido, es una puñalada"

Antonio Quintero, uno de los capitanes del Jerez Industrial, está "hundido" tras conocer la sanción que le ha impuesto Competición. El lateral izquierdo, que se va a perder lo que queda de temporada por lesión, niega el contenido del acta de Tirado Pantoja, tanto los insultos como el intento de agresión.

La versión del jugador industrialista es la siguiente: "Al terminar el partido me acerqué al árbitro en el centro del campo y le dije "vaya partido has hecho", no le falté. Es mentira que le insultase, ni le falté al respeto, lo juro por mi padre, y mucho menos intentar agredirle. Lo que pone el árbitro en el acta es todo mentira, ni insultos ni intento de agresión, ni le amenacé con la muleta".

El defensa industrialista asegura que sabe "cómo me tengo que dirigir a un árbitro porque un primo mío lo es y me ha comentado en varias ocasiones cómo tengo que actuar, sin perder nunca las formas".

Quintero se ha apresurado a pedir disculpas "a mis compañeros, a mi entrenador, a la directiva y a la afición porque no tenía que haber ido a hablar con el árbitro. Sé que lo que pone un árbitro en un acta va a misa porque tiene presunción de veracidad pero ese árbitro no dice la verdad. No me merezco esta sanción, que me ha hundido; estoy hundidísimo", aseguraba. "Es muy injusto, sólo le digo "vaya tela el partido que has hecho"; se lo digo dos veces, una cuando me acerco a él, luego cuando me alejo y me vuelvo para repetírselo. Hay varios compañeros que estaban de testigos como Fabio o Juanmita y tampoco es verdad que los jugadores de El Torno me separaran, es que es todo mentira".

Quintero asegura que "no volverá a suceder una cosa como esta pero me molesta y me duele muchísimo que salga esto porque me hunde, porque yo no soy un jugador así, llevo muchos años en el fútbol y en la vida he hecho nada siquiera parecido. Los árbitros me conocen y saben que yo no soy así. Es una injusticia, una puñalada en la espalda".

Por otro lado, el jugador tiene consulta en Sevilla el próximo lunes y posteriormente necesitará de una resonancia para saber algo más de la lesión de rodilla que se produjo contra el Villamartín aunque la temporada ha terminado para él. "Ahora, a animar a mis compañeros desde la grada. A ver si podemos ascender".