Rafa Carrillo no renuncia a nada en la 2ª vuelta

Rafael Carrillo, entrenador del Atlético Sanluqueño, lleva ya más de un año al frente de la entidad verdiblanca. A la hora de echar la vista atrás confiesa que llegó con mucha ilusión y que creyó hasta el final en la permanencia en Segunda B. Con el descenso, admite que la nueva temporada en Tercera está resultando más complicada de lo esperado por todo lo que conlleva un cambio de categoría pero confía en su plantilla y en la llegada de refuerzos para realizar un trabajo importante en la segunda vuelta, que abrirán ante el Cabecense. Los sanluqueños cerraron 2017 sextos con 28 puntos, a cinco de la Lebrijana, que ocupa la cuarta plaza.

El preparador cordobés hace un balance positivo desde su llegada a la entidad. "La historia de la pasada temporada es totalmente diferente a la de la actual. La campaña pasada llegué en unas circunstancias bastante complicadas en cuanto a la situación deportiva en Segunda B y realizamos un trabajo bastante bueno gracias al compromiso de la plantilla, del apoyo de la directiva y del respaldo de la afición, que fue fundamental. Entre todos sumamos e intentamos sacar adelante con mucha ilusión un proyecto bonito. Fue lo mejor, estar hasta el final luchando por salvar la categoría, que era un logro que era muy difícil cuando llegué. En ese sentido, tuvimos un poco de todo, ilusión, angustia, presión, calma pero no pudo ser. Esta temporada, en Tercera, el proyecto es diferente pero igual de ilusionante, la intención es la de estar siempre en los puestos altos. Es cierto que los cambios en la plantilla, el cambio de categoría, el estilo o la forma de jugar nos llevaron a pasar un primer tercio de la Liga no muy bueno, no como todo el mundo esperaba, incluida la afición. Todos esperábamos mucho más del equipo en esa fase pero luego el equipo ha ido a más, está creciendo, ha encontrado su estilo, los jugadores nuevos se han adaptado ya al trabajo, volvemos a encontrarnos con un proyecto importante e ilusionante. Nos volvemos a sentir como un equipo fuerte. Ahora mismo no estamos entre los cuatro primeros pero en la segunda vuelta, con la mejoría y con los futbolistas que puedan llegar, estamos convencidos de que vamos a tener un bloque mucho más competitivo de cara a una segunda vuelta tan dura, importante e ilusionante".

El equipo ha crecido y pido a la afición apoyo para conservar esa armonía que nos hace mucho más fuertes"

Bajo su punto de vista, su plantilla regresó "bien de las vacaciones y eso que estas fechas son atípicas por las fiestas y por no competir. El trabajo que hemos estado realizando ha sido más físico pero todos están ya metidos en la rutina. Sólo Jose, con molestias en la espalda, no ha podido participar en los entrenamientos, Ezequiel sí que está ya trabajando después de su grave lesión. A Alberto le queda pero es importante que esté con nosotros, la ayuda es mutua en la situación en la que se encuentra él en estos momentos. Piensa que le queda, que tiene dolores, estando cerca se siente más arropado. En general, todos están cogiendo aire y con una predisposición más que importante de cara al partido del próximo fin de semana".

Una de las claves de la remontada del Sanluqueño, el técnico del Atleti la tiene clara: "La idea es ser una familia. Somos un equipo humilde, aunque dentro de la categoría tengamos protagonismo por la historia de la entidad, pero aquí la humildad va por delante. Tenemos los pies en el suelo, hay bastante unidad a todos los niveles y se trata de que nos llevemos lo mejor posible todos con todos".

Al nuevo año, le pide "que todo nos salga de la mejor manera posible. Lo más importante es entrar en el 2018 con salud, que es lo más importante, porque eso nos permitirá tener ganar de trabajar, de ilusionarnos y de tener esperanzas de cara al futuro. A la afición le pido que siga confiando en su equipo, que lo va a dar todo en el campo para que ellos se sientan orgullosos de su trabajo y que nos apoyen para conservar esa buena armonía que tiene que haber entre jugadores y seguidores".