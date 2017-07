Rafa Nadal: "Estoy motivado, si no lo estuviera no jugaría"

Rafael Nadal señaló en Wimbledon que su motivación es alta en un torneo al que vuelve después de 2015, porque de otra forma no lo jugaría. "Mi motivación es siempre alta en todos los torneos que disputo", dijo Nadal en la rueda de prensa previa al torneo. "Si no, no jugaría. Jugar Wimbledon es muy especial para mí. Es uno de los grandes objetivos que siempre he tenido desde que comencé a ganar en este deporte", dijo el tenista español.

"Veremos qué pasa este año", añadió. "Sé que es siempre difícil, pero estoy emocionado por jugar aquí de nuevo, un torneo que me encanta", dijo el campeón de 2008 y 2010.

Nadal advirtió no obstante de lo complicado que resultan los primeros encuentros. "Es un torneo en el que te puedes ir inmediatamente. Si soy capaz de pasar las primeras rondas ganaré confianza. Estoy jugando bien desde el principio de la temporada, así que veremos", añadió.

"Me hubiera encantado jugar en Queen's pero después de lo que sucedió los últimos tres meses y, sobre todo, en Roland Garros, decidimos que lo mejor para mi cuerpo era tener un lento acercamiento a la hierba", recordó Nadal sobre su baja en el torneo que sirve de preparación para el tercer grande.

Nadal destacó que Andy Murray, defensor del título, es a pesar de sus resultados este año uno de los candidatos al triunfo. "Andy ha ganado aquí dos veces y ha jugado varias finales. Creo que sabe cómo hacerlo. Quizás es su mejor superficie y tendrá sus oportunidades", dijo Nadal.