Rahm disfruta del momento en MadridGuedes aún no gana todos los pulsosCampo a través en la Grand National

El golfista vizcaíno Jon Rahm es uno de los grandes alicientes del Abierto de Madrid, que se disputa desde el jueves en el Centro Nacional de Golf de la capital. A falta de una última jornada, marcha tercero, por detrás del irlandés Paul Dunne y del cántabro Nacho Elvira.

No hay duda de que Guedes, extremo luso del Valencia, es una de las revelaciones de la temporada, pero no tuvo su día en el Camp Nou. Aunque no dejó de intentarlo, no pudo evitar la derrota del equipo blanco, que podría ceder la tercera plaza en favor del Real Madrid.

En la Randox Health Grand National no se andan con chiquitas. En esta carrera hípica que se celebra en Liverpool exponen a los competidores a todo tipo de retos. En la imagen, Davy Russell, el ganador de la edición 2018, tiene que saltar una cerca hecha con ramajos.