Crear eventos deportivos para atraer a visitantes y turistas a una ciudad no es un invento de nuestros días ni idea de nuestros actuales políticos.

Esta es la historia, o mejor dicho, los inicios de algo que empezó como un 'concurso de elegancia' y que se ha convertido, con el paso de los años, en una de las manifestaciones más importantes y famosas del automovilismo mundial.

El rally de Montecarlo, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans son los tres pilares sobre lo que se sustenta la historia del automovilismo.

En los primeros años del siglo pasado, los agentes turísticos del Principado de Mónaco observaban que, especialmente en los meses de invierno, la ocupación hotelera bajaba de forma alarmante. ¿Culpables?.

En la Costa Azul había dos ciudades balnearios, que competían por atraer a la alta clase social que en aquellos tiempos se podían permitir el lujo de viajar y hacer turismo. Y estas eran Mónaco y Niza. La ciudad francesa organizó, ya en 1898, la carrera de automóviles Paris-Niza. Y por este motivo organizaba una semana de fiestas (¿carnavales?), a base de concursos y pruebas automovilísticas, que atraían a una rica clientela hacia los hoteles y casinos a la ciudad de Niza.

La primera idea fue organizar en la ciudad de Montecarlo un concurso de elegancia para automóviles. Pensar que el automóvil era un invento con apenas 15 años de vida y su presencia era motivo de gran expectación y curiosidad.

Pero pronto se dieron cuenta que una manifestación de este tipo (concurso de elegancia) sólo tendría repercusión publicitaria a nivel local.

Dos monegascos, Gabriel Vialon y Anthony Noghés (hijo del presidente del Sport Velocipédique et Automobile de Mónaco), son considerados los creadores de la prueba y los que convencieron de sus bondades, de cara al turismo, al príncipe Alberto I, el príncipe navegante.

Pensaron en celebrar dicho concurso de elegancia pero con un reglamento totalmente nuevo y muy original. Se estableció que los participantes en el acontecimiento deberían desplazarse a Montecarlo con sus propios coches y medios, partiendo de la capital de la nación correspondiente a cada uno.

La curva de entrada a la meta del circuito de Mónaco lleva su nombre. ¡Qué menos!

Y como no tuvo suficiente,en 1928 convenció al príncipe de Mónaco -creo que era fácil de convencer- para que a las diversiones mundanas que ofrecía el Principado se añadiera otra más, el Gran Premio Automovilístico de Mónaco. ¡Todo un personaje el sr. Noghés! Y además, como murió con más de 90 años, llegó a conocer la gran evolución y proyección que tuvieron sus maravillosas ideas.

A cuantos participantes llegasen al Principado se les asignaría una puntuación con base a las siguientes valoraciones: un punto por km/h. de media realizado sobre el recorrido con un máximo de 25 puntos; otro punto por cada centena de kilómetros recorridos según el trayecto normal entre la ciudad de salida elegida y Mónaco; dos puntos por persona transportada, mecánicos incluidos...

Hasta aquí el reglamento nos puede parece lógico. Pero si seguimos leyendo vemos que se otorgaban de 0 a 10 puntos según el estado del chasis y la carrocería a la llegada; la misma puntuación por la limpieza y elegancia de la carrocería…

Para evitar que el acontecimiento se transformarse en una carrera de velocidad, se impuso un límite de ¡25 km/h. !

La Société des Bains de Mer financió la prueba y en el 21 de enero de 1911 se celebró el primer rally Automobile Monaco.

Los participantes de aquella primera edición fueron 23. Salieron desde 11 capitales europeas (Ginebra, París, Berlín, Viena, Bruselas…). Cuatro días después, 18 coches llegaron a Montecarlo.

Después de 24 horas de laboriosos cálculos (culpa del reglamento) es declarado vencedor el sr. Rogier, quien había salido de París al volante de un Turcat-Méry de 25 cv a una media de 13,80 km/h. El premio son 10.000 francos.

Estaba cantado que la publicación de la clasificación final provocaría un 'mosqueo' general. Y el más mosqueado fue el participante alemán Von Esmarch quien, saliendo de Berlín (1.600 kms.) llegaba a Mónaco el primero (22,65 km/h.), pero fue relegado al sexto puesto en virtud de unos discutibles juicios sobre el estado de su vehículo. Rechazó cualquier premio y al final fue descalificado.

En 1912 son 88 los inscritos y las ciudades de salida son París, Turín, Ginebra, Le Havre, Boulogne, Amsterdam, Berlín, Bruselas, Viena... y San Petersburgo.

El ruso Andrey Platonovich Nagal y su copiloto Vadin Alexadrovich Mikhailoff (lesionado en la muñeca), con un Russo Baltique C24 de 50 caballos, se hace los 3.267 kilómetros en que hay hasta Mónaco en ¡8 días y medio! Fue el primero que llegó a Mónaco pero fue relegado al 9º puesto 'gracias' al enrevesado reglamento.

El alemán Von Esmarch lo volvió a intentar esta 2ª edición pero se tuvo que conformar con el segundo puesto por detrás, para mayor 'mosqueo', de su compatriota Jules Beatler a los mandos de un Berliet 16 cv.

Por primera vez participaba una mujer -srta.Cabien-, no como pasajera sino al volante de un Lion-Peugeot, realizando una media de 32 km/h. entre París y Mónaco. Pero como no había Copa de Damas (se creó en 1927) no figuraba en la clasificación final. ¡Machistas! En sólo dos ediciones se puede decir que el rally de Montecarlo fue de un éxito total en el aspecto publicitario y comercial. No podemos decir lo mismo, por el enrevesado reglamento, de su éxito deportivo.

El estallido de la I Guerra Mundial provoca que la tercera edición no se celebrara hasta 1924. Toma la denomición oficial de rally de Montecarlo y se crea por primera vez un recorrido común de regularidad Montecarlo-Montecarlo, que todavía se realiza aunque la 'regularidad' se ha cambiado por la 'velocidad'.

Consistía en recorrer el bucle a una velocidad media igual a la realizadas en el itinerario de concentración elegido (30 km/h.).

Hubo 30 inscritos -cinco sidecars, dos triciclos y una moto-. El reglamento seguía incluyendo normas que hoy nos hacen sonreir: por ejemplo, se estableció que los pasajeros de los coches participantes deberían pesar al menos 60 kilos. Si no alcanzaban este peso, era obligatorio lastrarse.

En 1926 se celebra la primera cena de gala. ¡Había ganado por primera vez un piloto inglés con un coche inglés!

A finales de los años 30, la velocidad media que había que cumplir era ya de 45 km/h. Teniendo en cuenta que, salvo raras excepciones, el rally siempre se ha corrido en enero (una época del año en que la lluvia y la nieve cubrían media Europa). En los años 30 también se añadió una prueba de velocidad pura puntuable para la clasificación final sobre el mismo trazado urbano del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

A partir de los años cincuenta (en 1950 hay 308 inscritos y son rechazadas otras 500 inscripciones), el itinerario de concentración desde diferentes capitales europeas fue perdiendo importancia para la clasificación final y se mantenía más como tradición y sus efectos publicitarios que por razones deportivas.

El papel principal lo tenían las pruebas que disputaban los participantes después de su llegada a Montecarlo. Eran de velocidad pura (los actuales tramos cronometrados).

En los años sesenta la prueba va perdiendo gradualmente la imagen de competición aventurera abierta a todo aquel que tuviera un coche, coraje... y dinero, para convertirse poco a poco en lo que hoy conocemos, una prueba para pilotos profesionales con una marca oficial detrás que se juegan su prestigio. En los años 60 y 70 aparecen las escuderías oficiales: Renault, Fiat, Lancia, Citroën, Porsche, Ford, BMC (los famosos Mini Cooper ganadores en 1964, 65 y 67) y algunas más.

Todavía, además de los tiempos en los tramos cronometrados, el peso, cilindrada y potencia del coche eran factores a tener en cuenta en la clasificación final. Ello hizo, por ejemplo, que los Mini Cooper le ganaran la batalla en 1964, 65 y 67 a coches de mayor potencia y cilindrada como los Citroën o los Ford.

Los rallyes de hoy son lo que son porque un par de señores 'inventaron' el rally de Montecarlo y convencieron a la autoridad política del momento de los efectos beneficiosos de los eventos deportivos.

Los tramos cronometrados, los controles de paso, los parques de asistencia, los copilotos, los comisarios deportivos y técnicos, los faros antinieblas, las ruedas de clavo, los limpiaparabrisas, el alternador y un sinfín más de progresos deportivos y técnicos nacieron o confirmaron su éxito en donde todos los pilotos, desde el que corre un campeonato regional hasta el que es campeón del mundo, quiere ganar… ¡El Rally de Montecarlo!