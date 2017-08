Ramírez acaba "supercontento" y ya es sexto en la clasificación

Marcos Ramírez, mundialista conileño de Moto3, sigue su progresión y con el séptimo puesto consechado ayer en Brno en el Gran Premio de la República Checa asciende hasta la sexta posición de la clasificación general de la cilindrada pequeña.

Tras la carrera en el circuito checo, pasada por agua, el piloto andaluz del Platinum Bay Real Estate explicaba que "ha sido una carrera extraña porque estaba la pista mojada y después se ha ido secando poco a poco, pero estamos muy contentos porque nunca se nos había dado bien el agua, me costaba mucho rodar en mojado y en esta carrera la verdad es que me he encontrado bastante cómodo con la moto y al final hemos logrado una séptima posición que nos sabe a mucho, escalamos posiciones en el Campeonato, nos ponemos sextos a un punto del quinto y a cinco puntos del cuarto. La verdad es que superbien, he acabado supercontento y a seguir para la próxima carrera".