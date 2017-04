Ravelo "El varapalo es fuerte pero ser xerecista es ayudar al club cuando más lo necesita"

Pepe Ravelo, presidente del Xerez DFC, dio la bienvenida al nuevo entrenador, defendió la postura de su junta y a Pedro Ruiz y animó a los socios a seguir animando al equipo.

De entrada, a Aguilocho le deseó "suerte porque tu suerte será la nuestra" y explicó los motivos por los que habían decidido el cambio en el banquillo: "La junta directiva, junto al director deportivo, decidió que, a falta de siete partidos, había que hacer algo porque los resultados no han sido buenos y estamos bastante desilusionados. Entre todos acordamos que la mejor opción era que Juan Luis cogiera al equipo y esperamos que tenga suerte. Ojalá en estos siete partidos sea capaz de conseguir que el equipo reaccione porque los jugadores son los que ganan y pierden partidos, aunque tampoco le podemos echar toda la culpa. Los partidos fuera no los he visto, pero en los de casa su actitud está siendo buena, el equipo juega bien pero no es capaz de ganar partidos. No podemos darnos por vencidos y yo, como presidente, tengo que repartir optimismo, aunque sabemos, porque no somos ignorantes, que está muy complicado pero no perdido. Este equipo ha sido capaz de ganar a los cinco que están arriba, el problema es la cantidad de empates que lleva. No podemos tirar la toalla ni darnos por vencidos, como deportistas jamás lo vamos a hacer y este club, menos. Vamos a seguir luchando hasta el final como es nuestra obligación por respeto a nuestros socios. Espero y deseo que a nuestro entrenador, que aportará su sabiduría, le sonría un poquito la suerte para que las cosas cambien y sigamos manteniendo esperanzas de meternos entre los tres primeros, que era el objetivo inicial".

El cese de Juan Antonio lo achacó a la falta de resultados: "El motivo es que en el club pensamos que el equipo necesitaba un revulsivo y a ver si puede ser el nuevo entrenador, a ver si a él le sonríe un poquito más la suerte que no tuvo Juan Antonio. La decisión fue por eso. No ha sido por motivos económicos".

Ravelo, que no quiso desvelar la cantidad que se ahorran (unos 2.400 euros por dos mensualidades) porque "eso lo lleva la parte económica", sí quiso dejar claro que "en ningún momento se pensó en eso, no hemos pensado en destituir a Juan Antonio por ahorrarnos unos euros. Las decisiones que se toman buscando el beneficio de la entidad. Juan Antonio se ha portado como un caballero desde el principio, siempre dijo que no sería un obstáculo pero no ahora, hace tiempo cuando hubo ya un conato. Comentó que no iban a haber problemas con él, nos dejó la puerta abierta y ha sido todo un señor. Le deseo lo mejor porque como persona y como entrenador ha sido para mí un diez pero el fútbol es así".

El presidente fue una de las personas que apostó por la continuidad de Juan Antonio en la reunión de la directiva. Ayer, no quiso desvelar nada. "A mis directivos los voy a defender siempre. Este club es muy atípico, bueno es legal, es de los socios, la mayoría de los directivos los han nombrado los socios, y aquí se han hecho las cosas por votación cuando han habido problemas. Ha habido una votación y hay que respetarlo. No voy a decir lo que comenté en la junta, sólo que estoy con mis directivos y lo que se acuerde por mayoría es lo que voy a respetar. Si estamos equivocados, estamos equivocados todos. Todos mis directivos son xerecistas y no voy a poner en duda que quieren lo mejor para nuestro club. Yo tengo que dar las gracias tanto a los medios de comunicación como a los socios porque conmigo se han metido muy poco con todo lo que ha pasado. Soy el máximo responsable del club y tengo que aceptar las críticas porque para eso soy el presidente, algo de lo que sigo estando orgulloso. Tengo confianza, este club el día de mañana va a ser importantísimo, todas estas cosas son batallitas pequeñas. Tenemos esta espinita clavada bastante fuerte este año, no pensábamos que el varapalo nos podía venir pero sigo teniendo aspiraciones, ilusiones y no nos vamos a dar por vencidos. Desde aquí animo a nuestros socios a que vengan el domingo a ayudar al equipo, que tengan ilusión como yo, que ser xerecista es ayudar al club cuando más lo necesita. Cuando el club esté en una categoría superior tendrá una masa social importante pero, ahora, es cuando tenemos que responder y ayudar".

Pedro Ruiz se ha convertido en el centro de las críticas en los últimos meses. Ravelo hizo una defensa a ultranza de su gestión: "Defiendo a todos mis directivos y Pedro Ruiz es uno de los directivos que ha hecho mucho por este club y algún día se sabrá. Pedro Ruiz, junto a Fernando y Coca, hasta la llegada de Juan Carlos, llevaba la parte deportiva y no había ningún problema, era bueno. Pedro, igual que yo, tiene la espalda bastante ancha, tiene la conciencia tranquila y yo lo sé, igual que la junta directiva. Ha sido un hombre muy importante para nosotros y si al final se ha equivocado nos tenemos que repartir la culpa entre todos. A Pedro se le achacan todas las culpas este año y aquí hay una comisión deportiva que tenía su opinión, como el entrenador, el segundo entrenador y el preparador físico e imagino que se ponían de acuerdo entre todos para firmar a los jugadores. Si no había acuerdo, no creo que se firmara. Cuando vienen las vacas flacas nos queremos quitar de enmedio y todos tenemos la responsabilidad y yo como presidente, más".

La meta final que se había planteado la directiva era el ascenso y ahora "no está garantizado y lo repito por enésima vez, me siento fracasado, aunque he hecho todo lo que he podido por mi club. La vida es así y el fútbol, más aún. Hacer un buen equipo no significa que vayas a ganar todos los domingos. El domingo, por ejemplo, nuestros dos centrales eran titulares en Segunda B y nos metieron tres goles y con esto no quiero decir que ellos sean los culpables, los partidos los ganan y los pierden once. El fútbol tiene estas cosas, igual no hemos valorado lo suficiente lo que era esta categoría, habrá que aceptarlo pero este equipo tendrá que seguir para adelante y si este año no se sube, por lo que sea, será en años sucesivos. Este equipo es el futuro de la ciudad de Jerez y vamos a seguir apostando por él sin importarnos en qué categoría esté. Mucha gente quiere que estemos en categoría superior pero para llegar a esa categoría hay que llegar desde abajo".