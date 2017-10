Rea domina con susto

Jonathan Rea quiere inscribir su nombre con letras de oro en el palmarés del Circuito de Jerez, un trazado que se le resiste al triple campeón del mundo de Superbikes. El norirlandés aterrizó en Jerez vía Estados Unidos con el firme propósito de poner una nueva muesca a una temporada espectacular en la que ha firmado doce victorias y veinte podios en las veintidós carreras hasta ahora disputadas.

El fin de semana no ha empezado nada mal para el campeón de Kawasaki, quien firmó el mejor crono en los dos entrenamientos libres y pasó directamente a la Superpole2 donde tendrá que confirmar las buenas sensaciones de ayer para salir desde la primera fila de la parrilla.

La primera carrera de las dos programadas del fin de semana, hoy a partir de las 13:00

El británico del Kawasaki Racing Team hizo un crono de 1:40.291 en la FP1 que le valió para acabar por delante del resto de pilotos. En la FP2, sin embargo, no sólo no mejoró ese crono sino que además se fue al suelo en la curva 'Aspar' en los primeros minutos de la sesión, lo que le obligó a estar bastante tiempo sin regresar a la pista. Entre la FP1 y la FP2, el campeón del mundo atendió a Diario de Jerez en una entrevista en la que ya advertía que tanto en la curva 8 como en la 1 el piso, recién asfaltado, ha conocido, por decirlo suavemente, tiempos mejores.

Lo cierto es que fueron bastantes los pilotos que dieron con sus huesos en el suelo. Casi al alimón que Rea tomaba el mismo camino Chaz Davies, último ganador en Jerez. El galés entraba colado en la curva 'Lorenzo' y sufría una aparatosa caída. Marco Melandri también cayó en la misma zona que Rea; y lo mismo le ocurrió a Lorenzo Savadori, cuyo percance fue en la curva 2.

Salvando al norirlandés, que parece competir ya contra sí mismo y sin rivales que le hagan sombra, la igualdad fue máxima entre los primeros de la clasificación. Entre Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) -sexto en la combinada del FP1 y FP2- y el segundo, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), la diferencia fue de ocho milésimas. Entre ellos se situaron Van der Mark (Pata Yamaha Official), Alex Lowes (Pata Yamaha Official) y Marco Melandri (Aruba.it Racing Ducati). Todos dan el salto directo a la Superpole2, además de Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven), Sylvain Guintoli (Kawasaki Puccetti Racing) y Chaz Davies (Aruba.it Racing Ducati).

El resto de pilotos, entre ellos los españoles Jordi Torres (13º con 1:41.313) y Xavi Forés (15º con 1:41.620) y que tuvo una avería en la última vuelta participarán en la Superpole1, siendo los dos primeros clasificados de ésta los que pasen a la SP2 junto con los diez mejores de la jornada de ayer.