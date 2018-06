Recepción en el Ayuntamiento a Teresa Mérida

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha recibido a la jugadora del Juventud Jerez Industrial Teresa Mérida, campeona de Europa con la selección española sub 17. La alcaldesa destacó "el talento y la pasión de Teresa Mérida, una de las deportistas jerezanas de mayor proyección. Su esfuerzo y su constancia es una referencia para otras deportistas y evidencian el excelente momento del deporte base de Jerez y concretamente del deporte femenino".

Junto a Sánchez también estuvo la delegada de Deportes, Laura Álvarez, y responsables del Juventud Jerez Industrial, entre ellos el presidente del club, Juan García. Álvarez agradeció "el esfuerzo del Juventud Jerez Industrial que, al igual que otros clubes de la ciudad, muestran su compromiso con el deporte base y que empiezan a tener ya representantes en citas nacionales e internacionales".

Teresa Mérida, de 15 años, ha manifestado que "esta recepción es un recuerdo que llevaré siempre y al mismo tiempo un impulso para el fútbol femenino de Jerez, espero que sea más visible. En Jerez hay cada vez más jugadoras y clubes y muy buen nivel".

Igualmente, la internacional jerezana ha afirmado que "ha sido una de las mejores temporadas que he tenido. El colofón ha sido lograr el campeonato de Europa. He estado seleccionada con la Federación Gaditana, con la Andaluza y con la selección absoluta. No hay más secreto que el esfuerzo diario y el apoyo de la familia. Llegué al fútbol con 5 años y sin saber darle al balón y ahora estoy cumpliendo mis sueños de niña".

Mérida ocupa la posición de defensa central y es una de las jugadoras habituales en las convocatorias de la seleccionadora Toña Is, que volvió a citarla para la importante cita europea en la que España lograba imponerse 0-2 con sendos goles de Ana Navarro a Alemania. Tras esta victoria europea, la selección española ha logrado la clasificación para el Mundial que se celebrará en Uruguay en noviembre.